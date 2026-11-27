Türkiye otomotiv tedarik ve yan sanayi sektöründen bir iflas haberi daha geldi.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) "Carre" markasıyla hafif alüminyum alaşımlı jant üretimi gerçekleştiren Kare Metal’in uzun süredir devam eden konkordato davasında kesin mühletin uzatılması talebini reddetti.

Mahkemenin 24 Kasım 2026 tarihinde verdiği ve 27 Kasım itibarıyla resmen ilan edilen kararla, şirketin resmen iflasına ve tasfiyesine hükmedildi.

İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 292’nci maddesi uyarınca iflası açılan şirket hakkında konkordato sürecinde uygulanan tüm ihtiyati tedbirler de son buldu.

Ayrıca şirket yönetiminde ve denetiminde bulunan konkordato komiser heyetinin görevlerine son verildi.

TASFİYE BAŞLIYOR

Mahkeme, iflas kararının ivedilikle Çerkezköy İflas Müdürlüğüne bildirilmesine ve şirketin mal varlığının basit tasfiye usulüne göre nakde çevrilerek borçlarının ödenmesi sürecinin başlatılmasına karar verdi.

Kare Metal Form’un iflas sürecinin kökenleri 2024 yılı sonuna dayanıyor. Şirket, artan maliyetler ve borç yükü nedeniyle Aralık 2024’te mahkemeye başvurarak konkordato mühleti almıştı.

2026 yılı ortalarında (mayıs-haziran) bir kez daha iflasın eşiğine gelen ve nihayetinde borçlarını yapılandırma imkanı bulamayan şirket, 24 Kasım 2026 tarihli nihai yargı kararıyla resmen iflas etmiş oldu.

OTOMOTİV DEVLERİNE ÜRETİM YAPIYORDU

İflas kararı hem bölge istihdamı hem de taşıt araçları tedarik zinciri açısından büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) verilerine göre yıllık 300 bin adet jant üretim kapasitesine sahip olan Kare Metal Form;

• Carre markasıyla jant tasarımı ve üretimi,

• Kalıp imalatı, alüminyum döküm ve talaşlı imalat,

• Yüzey kaplama, boyama ve laboratuvar testleri gibi entegre faaliyetler yürütüyordu.

Uluslararası standartlarda üretim yapan ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanmış gelişmiş test laboratuvarı bulunan firma, geçmiş yıllarda kapasite artışı ve sanayi dönüşümü için ÇED süreçleri başlatarak yatırımlarını büyütmeyi hedeflemişti.

Ancak küresel ve yerel ekonomik dalgalanmaların otomotiv yan sanayisindeki kâr marjlarını baskılaması, Çerkezköy’ün bu dev tesisinin kapısına kilit vurulmasıyla sonuçlandı.

Tasfiye sürecinin başlamasıyla alacaklıların başvuru süreçleri de Çerkezköy İflas Müdürlüğü üzerinden yürütülecek.

Kaynak: Ekonomim