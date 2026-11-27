Yapı Kredi Yatırım'ın 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 12.12 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla net alım yapılan hisse SASA oldu. Kurumun net hacmi 895 milyon 600 bin 99 olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde aracı kurumların alım ve satım işlemleri yakından takip ediliyor. 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 12.12 itibarıyla Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en fazla alım ve satım yapılan hisseler belli oldu.

Gün içi verilere göre Yapı Kredi Yatırım'ın alım tarafında SASA ilk sırada yer alırken, satış tarafında PERAOV öne çıktı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Yapı Kredi Yatırım'ın saat 12.12 itibarıyla en fazla net alım yaptığı hisse 43 milyon 602 bin 248 lotla SASA oldu. SASA'yı 13 milyon 444 bin 653 lotla KATMR, 13 milyon 304 bin 228 lotla HEKTS takip etti.

Kurumun en çok net alım yaptığı ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 43.602.248 22,72 1,419 KATMR 13.444.653 7,01 1,296 HEKTS 13.304.228 6,93 1,556 KTLEV 9.705.093 5,06 7,731 ASRBBV 8.394.439 4,37 0,03

Kaynak: ForInvest

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise 8 milyon 308 bin 691 lotluk net satışla PERAOV ilk sırada yer aldı. ADESE 5 milyon 45 bin 107 lotla ikinci, NDBEMV ise 4 milyon 231 bin 692 lotla üçüncü sırada bulundu.

Kurumun en çok net satış yaptığı ilk 5 hisse şu şekilde:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet PERAOV -8.308.691 10,60 0,01 ADESE -5.045.107 6,44 0,469 NDBEMV -4.231.692 5,40 0,01 TSPOR -4.154.262 5,30 0,72 SSACYV -2.999.999 3,83 0,01

27 Kasım 2026 saat 12.12 itibarıyla paylaşılan verilerde alım tarafındaki diğer hisselerin net lot toplamı 103 milyon 477 bin 209, satış tarafındaki diğer hisselerin net lot toplamı ise 53 milyon 659 bin 449 olarak görüldü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.