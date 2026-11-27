AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 1,13 artacağını öngördü. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun ekimdeki yüzde 29,77 seviyesinden yüzde 30,10'a yükselmesi bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,94 oldu.

AA Finans tarafından düzenlenen Enflasyon Beklenti Anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre ekonomistlerin kasım ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,13 olarak hesaplandı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahminleri yüzde 0,80 ile yüzde 1,80 arasında değişti.

YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 30,10'A YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması olan yüzde 1,13'ün gerçekleşmesi halinde, ekim ayında yüzde 29,77 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun kasımda yüzde 30,10'a yükselmesi öngörülüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,94 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 2,58 artış göstermişti.

2026 YILINDA EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE GERÇEKLEŞMELER

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri, aylık beklentileri ve gerçekleşen enflasyon oranları yıl boyunca değişim gösterdi.

Ay Yıl sonu enflasyon beklentisi (%) Aylık beklenti (%) Gerçekleşme (%) Ocak 23,73 4,21 4,84 Şubat 24,16 2,87 2,96 Mart 25,91 2,40 1,94 Nisan 28,16 3,19 4,18 Mayıs 29,40 1,65 1,71 Haziran 29,00 1,04 0,99 Temmuz 29,55 1,82 1,78 Ağustos 29,49 1,86 1,84 Eylül 29,66 2,18 1,84 Ekim 29,64 2,20 2,58 Kasım 29,94 1,13 -

Kasım ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından 3 Aralık Perşembe günü kamuoyuna açıklanacak.