Tamamlanan pay devirleriyle Emlak Katılım'ın katılım finans sektöründeki faaliyet alanı genişlerken finansal hizmetler ekosistemindeki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, finans sektöründe dikkat çeken bir satın alma ve büyüme hamlesine imza attı. Banka, Katılımevim ve Birevim tasarruf finansman şirketleri ile İktisat Katılım Bankası AŞ'yi bünyesine dahil ettiğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, sürece sektördeki güven ortamının güçlendirilmesi, finansal istikrarın korunması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlamak amacıyla dahil olunduğu belirtildi.

PAY DEVİR İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gerçekleştirilen pay devir işlemlerinin tamamlanmasıyla Emlak Katılım'ın katılım finans sektöründeki faaliyet alanı genişledi. Bu adımla bankanın finansal hizmetler ekosistemindeki konumunun da güçlendiği ifade edildi.

Emlak Katılım, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra tasarruf finansmanı alanındaki gücünü artırarak sektöre duyulan güveni yükseltmeyi hedefliyor.

KATILIMEVİM VE BİREVİM DAHA GÜÇLÜ YAPI ALTINDA FAALİYET GÖSTERECEK

Katılımevim ve Birevim'in Emlak Katılım bünyesine dahil edilmesiyle tasarruf finansmanı alanındaki faaliyetlerin daha güçlü bir kurumsal yapı altında sürdürülmesi amaçlanıyor.

Bu hamlenin, Emlak Katılım'ın finans sektöründeki 100 yıllık deneyimi ve kurumsal yapısı üzerine inşa edilen faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

EMLAK KATILIM'DAN BÜYÜME MESAJI

Emlak Katılım, “Köklü Miras, Güçlü Gelecek” anlayışı doğrultusunda katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlarını ve büyüme adımlarını sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber