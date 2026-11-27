Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) hisseleri için aracı kurumlardan hedef fiyat açıklamaları gelmeye devam ediyor. Gedik Yatırım, 27 Kasım 2026 tarihli değerlendirmesinde AKSEN için 113,02 TL hedef fiyat belirlerken, hisseye yönelik tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak açıkladı.

Gedik Yatırım, AKSEN hisseleri için hedef fiyatını 113,02 TL olarak belirledi. Kurumun değerlendirmesinde hisseye ilişkin tavsiye “endeks üstü getiri” oldu.

Gedik Yatırım'ın açıkladığı hedef fiyat, AKSEN'in 62,15 TL seviyesindeki son fiyatıyla karşılaştırıldığında yüzde 81,85 prim potansiyeline işaret etti.

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