Borsa İstanbul'da işlem gören Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konkordato durumuna ilişkin açıklama yaptı. Nersan Holding, artan finansman maliyetleri ve nakit akışındaki daralma nedeniyle konkordato sürecine başvurulduğunu duyurdu.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK), KAP üzerinden konkordato durum bildirimi yayımladı. Nersan Holding tarafından yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yükselen finansman maliyetleri ve nakit akışındaki daralmanın kısa vadeli ödeme dengelerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Holding, finansal yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla konkordato sürecine başvurulduğunu bildirdi.

NERSAN HOLDİNG YAKLAŞIK 600 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Açıklamada, Nersan Holding'in 1988 yılından bu yana yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Tuğçelik ve Unimarin şirketleriyle birlikte yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlandığı ve ülke ekonomisine katkıda bulunulduğu vurgulandı.

KONKORDATO BAŞVURUSU FAALİYETLERİN DURDURULMASI AMACI TAŞIMIYOR

Nersan Holding, konkordato başvurusunun faaliyetlerin sona erdirilmesine yönelik olmadığının altını çizdi. Sürecin üretim, hizmet ve ticari ilişkilerin devamını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Holding açıklamasında, süreç kapsamındaki tüm işlemlerin mevzuat ve mahkeme kararları doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi.

Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının haklarının gözetileceği belirtilirken mali yapının güçlendirilmesi ve faaliyetlerin sürdürülmesi konusunda kararlılık mesajı verildi.

TUCLK hisseleri 10-11 Haziran 2024’te 4 TL’den halka arz olmuştu.