Altın fiyatları bugün ne kadar, gram altın kaç TL, çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Altın yatırımı yapmak isteyenler ve birikimlerinin değerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

Altının ons fiyatında kaydedilen yüzde 2,43'lük yükselişin ardından gram altın yüzde 2,58 değer kazanarak 6 bin TL sınırına yaklaştı. Çeyrek altının satış fiyatı ise 9 bin 750 TL'yi aştı.

28 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Saat 09.11 itibarıyla serbest piyasa altın fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 5.963,87 TL, satış 5.964,82 TL

Çeyrek altın: Alış 9.542,20 TL, satış 9.752,48 TL

Yarım altın: Alış 19.024,75 TL, satış 19.504,96 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 38.168,78 TL, satış 38.890,62 TL

Ata altın: Alış 40.154,40 TL, satış 41.170,40 TL

Ziynet altını: Alış 38.168,78 TL, satış 38.890,62 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 3.651,50 dolar, satış 3.655,56 dolar

GRAM ALTIN 6 BİN TL SINIRINA YAKLAŞTI

Gram altın yüzde 2,58'lik yükselişle 5.964,82 TL seviyesine ulaşırken, yarım altının satış fiyatı 19.504,96 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 38.890,62 TL oldu.

ONS ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2,43'lük artışla 3.655,56 dolar seviyesine yükseldi. Ons altın ve dolar/TL kurundaki değişimler, yeni haftada yurt içindeki altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.