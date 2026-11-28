Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 Kasım 2026 tarihli ve 2026/86 sayılı haftalık bülteninde dikkat çeken yaptırım kararları açıkladı. Kurul, toplam 55 milyon 345 bin 53,30 TL idari para cezası uygulanmasına karar verirken, Borsa İstanbul'da işlem gören 5 hissenin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 106 farklı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK ayrıca söz konusu kişiler ve çeşitli kurumlar hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına, 49 farklı kişinin ise sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesine hükmetti.

DCT TRADING İNCELEMESİNDE 53,2 MİLYON TL CEZA

SPK, DCT Trading Dış Ticaret AŞ (DCTTR) hakkında yürütülen inceleme sonucunda, pay satış bilgi formu hazırlama ve Kurulca onaylanmış pay satış bilgi formunu ilan etme yükümlülüğünün dolanılması suretiyle şirket paylarının borsada satışa konu edilmesi nedeniyle 6 kişi ve kuruma toplam 53.269.788,42 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ceza uygulanan kişi veya kurum Ceza tutarı Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) 8.878.298,07 TL Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ 8.878.298,07 TL Bulls Portföy Yönetimi AŞ 8.878.298,07 TL Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ 8.878.298,07 TL Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 8.878.298,07 TL Pardus Portföy Yönetimi AŞ 8.878.298,07 TL Toplam 53.269.788,42 TL

AHLATCI DOĞAL GAZ'A VE İKİ İSME PARA CEZASI

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ (AHGAZ) hakkında yapılan incelemede, halka arzdan elde edilen gelirin tamamının kullanılmasına rağmen denetim komitesi tarafından rapor hazırlanarak ilan edilmemesi nedeniyle toplam 739.534,41 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ceza uygulanan kişi veya kurum Ceza tutarı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ 246.511,47 TL Gültekin Çınar 246.511,47 TL Ali İhsan Sılkım 246.511,47 TL

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG'E 1,3 MİLYON TL CEZA

Kurul, Akdeniz Yatırım Holding AŞ'ye (AKYHO), bağlı ortaklıklarının konsolide hasılat içinde önemli paya sahip müşterileriyle olan sözleşme ve satış ilişkilerine ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle 1.335.730,47 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, Ahlatcı Doğal Gaz ve Akdeniz Yatırım Holding'in ilk genel kurul toplantılarında, cezaların sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin karara bağlanmasını istedi.

5 HİSSEDEKİ İŞLEMLER NEDENİYLE 106 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, Borsa İstanbul'da işlem gören SKYLP, PASEU, BIGEN, PEKGY ve TERA pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Hisse bazında suç duyurusunda bulunulan kişi sayıları şöyle:

Şirket Hisse kodu Kişi sayısı Skyalp Finansal Teknolojiler SKYLP 14 Pasifik Eurasia Lojistik PASEU 20 Birleşim Grup Enerji BIGEN 58 Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı PEKGY 26 Tera Yatırım Menkul Değerler TERA 49

Beş hisseye ilişkin suç duyurusu listelerinde toplam 167 isim kaydı bulunurken, birden fazla hissedeki işlemler nedeniyle listelerde yer alan isimler tekilleştirildiğinde bu sayı 106 oldu.

2 YIL İŞLEM YASAĞI GETİRİLDİ

SPK, söz konusu hisselerin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunduğunu belirttiği kişi ve kurumlar hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

İşlem yasağı kararlarının hisse bazında dağılımı şöyle:

Hisse Kişi sayısı Kurum sayısı Yasak süresi SKYLP 14 - 2 yıl PASEU 20 - 2 yıl BIGEN 58 4 2 yıl PEKGY 26 3 2 yıl TERA 49 6 2 yıl

BIGEN İŞLEMLERİ NEDENİYLE 4 KURUMA YASAK

Birleşim Grup Enerji pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler kapsamında 58 kişinin yanı sıra şu kurumlar hakkında da işlem yasağı kararı alındı:

Tera Portföy Yönetimi AŞ

Tera Yatırım Bankası AŞ

Hedef Portföy Yönetimi AŞ

Compartment Nova Capital

Tera Portföy Yönetimi, Tera Yatırım Bankası ve Hedef Portföy Yönetimi'ne yönelik yasak, kendi nam ve hesaplarına BIGEN pay piyasasında gerçekleştirecekleri işlemlerle sınırlı olacak.

PEKGY İŞLEMLERİ NEDENİYLE 3 KURUMA YASAK

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 26 kişinin yanı sıra Tera Portföy Yönetimi AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ ve Tera Yatırım Holding AŞ hakkında 2 yıllık işlem yasağı kararı alındı.

Tera Yatırım Bankası ve Tera Portföy Yönetimi'ne yönelik yasak, PEKGY payında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirecekleri işlemleri kapsayacak.

TERA İŞLEMLERİ NEDENİYLE 6 KURUMA YASAK

Tera Yatırım Menkul Değerler pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 49 kişinin yanı sıra şu kurumlara da 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi:

Tera Portföy Yönetimi AŞ

Myra Araç Kiralama ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri AŞ

Mag Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ

Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret AŞ

Sümer Varlık Yönetimi AŞ

Century City Securities SA

Tera Portföy Yönetimi'ne yönelik yasak, TERA payında kendi nam ve hesabına gerçekleştireceği işlemlerle sınırlı olacak.

49 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

SPK, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen bazı kişilerin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine de karar verdi.

Lisans iptali kararlarının hisse bazında dağılımı şöyle:

Hisse Farklı kişi sayısı SKYLP 9 PASEU 10 BIGEN 29 PEKGY 17 TERA 25

Birden fazla listede yer alan isimler çıkarıldığında lisansları iptal edilen toplam kişi sayısı 49 oldu.

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN 15 GÜN SÜRE

SPK, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için 500 bin TL'den az olmamak üzere, elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katını ödemeleri gerektiğini bildirdi.

Söz konusu tutarın Kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatırılması ve ilgili belgelerin aynı süre içerisinde SPK'ya iletilmesi gerekiyor.

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI'NIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Bültende ayrıca faaliyet izni kaldırılan Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 27 Kasım 2026 tarihi itibarıyla durdurulduğu bildirildi.