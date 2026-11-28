SPK, 55,3 milyon TL para cezası, 5 hissedeki işlemler nedeniyle 106 kişi hakkında suç duyurusu, 2 yıl işlem yasağı ve lisans iptali kararları açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 Kasım 2026 tarihli ve 2026/86 sayılı haftalık bülteninde dikkat çeken yaptırım kararları açıkladı. Kurul, toplam 55 milyon 345 bin 53,30 TL idari para cezası uygulanmasına karar verirken, Borsa İstanbul'da işlem gören 5 hissenin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 106 farklı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
SPK ayrıca söz konusu kişiler ve çeşitli kurumlar hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına, 49 farklı kişinin ise sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesine hükmetti.
DCT TRADING İNCELEMESİNDE 53,2 MİLYON TL CEZA
SPK, DCT Trading Dış Ticaret AŞ (DCTTR) hakkında yürütülen inceleme sonucunda, pay satış bilgi formu hazırlama ve Kurulca onaylanmış pay satış bilgi formunu ilan etme yükümlülüğünün dolanılması suretiyle şirket paylarının borsada satışa konu edilmesi nedeniyle 6 kişi ve kuruma toplam 53.269.788,42 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
|Ceza uygulanan kişi veya kurum
|Ceza tutarı
|Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet)
|8.878.298,07 TL
|Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ
|8.878.298,07 TL
|Bulls Portföy Yönetimi AŞ
|8.878.298,07 TL
|Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ
|8.878.298,07 TL
|Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ
|8.878.298,07 TL
|Pardus Portföy Yönetimi AŞ
|8.878.298,07 TL
|Toplam
|53.269.788,42 TL
AHLATCI DOĞAL GAZ'A VE İKİ İSME PARA CEZASI
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ (AHGAZ) hakkında yapılan incelemede, halka arzdan elde edilen gelirin tamamının kullanılmasına rağmen denetim komitesi tarafından rapor hazırlanarak ilan edilmemesi nedeniyle toplam 739.534,41 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
|Ceza uygulanan kişi veya kurum
|Ceza tutarı
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ
|246.511,47 TL
|Gültekin Çınar
|246.511,47 TL
|Ali İhsan Sılkım
|246.511,47 TL
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG'E 1,3 MİLYON TL CEZA
Kurul, Akdeniz Yatırım Holding AŞ'ye (AKYHO), bağlı ortaklıklarının konsolide hasılat içinde önemli paya sahip müşterileriyle olan sözleşme ve satış ilişkilerine ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle 1.335.730,47 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
SPK, Ahlatcı Doğal Gaz ve Akdeniz Yatırım Holding'in ilk genel kurul toplantılarında, cezaların sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin karara bağlanmasını istedi.
5 HİSSEDEKİ İŞLEMLER NEDENİYLE 106 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
SPK, Borsa İstanbul'da işlem gören SKYLP, PASEU, BIGEN, PEKGY ve TERA pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Hisse bazında suç duyurusunda bulunulan kişi sayıları şöyle:
|Şirket
|Hisse kodu
|Kişi sayısı
|Skyalp Finansal Teknolojiler
|SKYLP
|14
|Pasifik Eurasia Lojistik
|PASEU
|20
|Birleşim Grup Enerji
|BIGEN
|58
|Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
|PEKGY
|26
|Tera Yatırım Menkul Değerler
|TERA
|49
Beş hisseye ilişkin suç duyurusu listelerinde toplam 167 isim kaydı bulunurken, birden fazla hissedeki işlemler nedeniyle listelerde yer alan isimler tekilleştirildiğinde bu sayı 106 oldu.
2 YIL İŞLEM YASAĞI GETİRİLDİ
SPK, söz konusu hisselerin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunduğunu belirttiği kişi ve kurumlar hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.
İşlem yasağı kararlarının hisse bazında dağılımı şöyle:
|Hisse
|Kişi sayısı
|Kurum sayısı
|Yasak süresi
|SKYLP
|14
|-
|2 yıl
|PASEU
|20
|-
|2 yıl
|BIGEN
|58
|4
|2 yıl
|PEKGY
|26
|3
|2 yıl
|TERA
|49
|6
|2 yıl
BIGEN İŞLEMLERİ NEDENİYLE 4 KURUMA YASAK
Birleşim Grup Enerji pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler kapsamında 58 kişinin yanı sıra şu kurumlar hakkında da işlem yasağı kararı alındı:
- Tera Portföy Yönetimi AŞ
- Tera Yatırım Bankası AŞ
- Hedef Portföy Yönetimi AŞ
- Compartment Nova Capital
Tera Portföy Yönetimi, Tera Yatırım Bankası ve Hedef Portföy Yönetimi'ne yönelik yasak, kendi nam ve hesaplarına BIGEN pay piyasasında gerçekleştirecekleri işlemlerle sınırlı olacak.
PEKGY İŞLEMLERİ NEDENİYLE 3 KURUMA YASAK
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 26 kişinin yanı sıra Tera Portföy Yönetimi AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ ve Tera Yatırım Holding AŞ hakkında 2 yıllık işlem yasağı kararı alındı.
Tera Yatırım Bankası ve Tera Portföy Yönetimi'ne yönelik yasak, PEKGY payında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirecekleri işlemleri kapsayacak.
TERA İŞLEMLERİ NEDENİYLE 6 KURUMA YASAK
Tera Yatırım Menkul Değerler pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 49 kişinin yanı sıra şu kurumlara da 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi:
- Tera Portföy Yönetimi AŞ
- Myra Araç Kiralama ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri AŞ
- Mag Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ
- Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret AŞ
- Sümer Varlık Yönetimi AŞ
- Century City Securities SA
Tera Portföy Yönetimi'ne yönelik yasak, TERA payında kendi nam ve hesabına gerçekleştireceği işlemlerle sınırlı olacak.
49 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ
SPK, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen bazı kişilerin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine de karar verdi.
Lisans iptali kararlarının hisse bazında dağılımı şöyle:
|Hisse
|Farklı kişi sayısı
|SKYLP
|9
|PASEU
|10
|BIGEN
|29
|PEKGY
|17
|TERA
|25
Birden fazla listede yer alan isimler çıkarıldığında lisansları iptal edilen toplam kişi sayısı 49 oldu.
ETKİN PİŞMANLIK İÇİN 15 GÜN SÜRE
SPK, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için 500 bin TL'den az olmamak üzere, elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katını ödemeleri gerektiğini bildirdi.
Söz konusu tutarın Kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatırılması ve ilgili belgelerin aynı süre içerisinde SPK'ya iletilmesi gerekiyor.
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI'NIN FAALİYETLERİ DURDURULDU
Bültende ayrıca faaliyet izni kaldırılan Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 27 Kasım 2026 tarihi itibarıyla durdurulduğu bildirildi.