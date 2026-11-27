Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde şirketlerin pay geri alımları hız kesmedi. 27 Kasım 2026 Cuma günü 23 şirket kendi hisselerini satın alırken, Garanti Bankası tek başına 3 milyon lotu aşan geri alımıyla listenin zirvesine yerleşti.

GARANTİ BANKASI ZİRVEYE YERLEŞTİ

Günün en yüksek miktarlı pay geri alımı 3 milyon 7 bin 505 lot ile Garanti Bankası (GARAN) tarafından gerçekleştirildi. Bankayı 1 milyon 409 bin 818 lot ile Arsan Holding (ARSAN) ve 893 bin 359 lot ile Rainbow Polikarbonat (RNPOL) takip etti.

Kristal Kola (KRSTL) 439 bin 73 lot, Ulusoy Un (ULUUN) ise 429 bin 525 lotluk geri alım gerçekleştirdi.

PEGASUS DA LİSTEYE GİRDİ

Borsanın önde gelen havacılık şirketlerinden Pegasus (PGSUS) 40 bin lotluk pay geri alımı yaparken, TAB Gıda (TABGD) 30 bin lot, Global Yatırım Holding (GLYHO) 131 bin 85 lot ve Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) 123 bin 95 lotluk alım gerçekleştirdi.

27 KASIM 2026 PAY GERİ ALIM LİSTESİ