Fon soruşturmasının ardından başlatılan tasfiye sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan Fon Koordinasyon Kurulu açıklamasına göre, 29 Eylül'de başlayan ara ödeme çalışmaları 27 Kasım itibarıyla tamamlandı.

Tasfiye kararı alınan 131 fondan 122'sinde toplam 455 bin 758 yatırımcıya 199 milyar 550 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

97 FONDA YATIRIMCILARIN TÜM ALACAKLARI ÖDENDİ

Olağan tasfiye kapsamındaki fonlarda 64 bin 506 yatırımcıya ödeme yapıldı. Söz konusu ödemelerin 65,8 milyar TL'si nakdi, 12,6 milyar TL'si ise ayni olarak gerçekleştirildi.

Toplam 78,4 milyar TL'lik ödemenin yapıldığı olağan tasfiye sürecinde 97 fondaki yatırımcıların alacaklarının tamamı karşılandı.

OLAĞANÜSTÜ TASFİYEDE 121,15 MİLYAR TL'LİK ÖDEME

Olağanüstü tasfiye kapsamına alınan fonlarda ise 415 bin 955 yatırımcıya toplam 121,15 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Bu tutarın 117,55 milyar TL'sini nakdi, 3,6 milyar TL'sini ayni ödemeler oluşturdu.

Olağanüstü tasfiyeye tabi tutulan 34 fondan 25'inde ödeme işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödendi.

KAMU KAYNAĞINA BAŞVURULMADI

Fon Koordinasyon Kurulu, yatırımcılara yapılan ödemelerin finansmanında kamu kaynaklarının kullanılmadığını bildirdi.

Ödemeler, tasfiye kararı verilen portföy yönetim şirketlerinin kaynakları ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde açılan iade hesaplarına aktarılan yaklaşık 47,3 milyar TL değerindeki varlıklarla karşılandı.

KALAN 9 FONDA ÖDEMELER SÜRECEK

Ara ödeme aşamasının sona ermesinin ardından tasfiye işlemleri olağan usuller doğrultusunda devam edecek. Ödemelerin henüz tamamlanmadığı 9 fonda hak sahiplerine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Tasfiye kapsamındaki fonların varlıklarının nakde çevrilmesi ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarılmasıyla sağlanacak tutarlar, yatırımcılara hak sahipliği oranları doğrultusunda ödenecek.