Nersan Holding'in konkordato başvurusunun ardından Tuğçelik Alüminyum ve grup şirketleri için 3 aylık geçici mühlet kararı alınırken, TUCLK hisseleri günü taban fiyattan tamamladı.

Nersan Holding, artan finansman maliyetleri ve nakit akışındaki daralma nedeniyle konkordato sürecine başvurulduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasında, Tuğçelik Alüminyum ve grup şirketlerini kapsayan konkordato başvurusu kapsamında 3 aylık geçici mühlet alındığı bildirildi.

TUCLK HİSSELERİNDE KAYIP YÜZDE 57'Yİ AŞTI

Konkordato gelişmesinin ardından TUCLK hisselerinde satış baskısı dikkat çekti. Hisse senedi haftalık, aylık ve üç aylık performansında değer kaybetti.

Haftalık değişim: %-15,08

Aylık değişim: %-16,34

Üç aylık değişim: %-57,54

Kaynak: Investing

TUCLK HİSSESİNDE EN ÇOK ALAN VE SATAN KURUMLAR

27 Kasım 2026 Cuma günü gün sonu aracı kurum dağılımında alıcı ve satıcı tarafındaki kurumlar da belli oldu.

Alım tarafında Midas 773 bin 773 lot ile ilk sırada yer aldı. Midas'ı 498 bin 956 lot ile Garanti ve 395 bin 212 lot ile İş Yatırım takip etti.

Satış tarafında ise Yatırım Finansman 994 bin 259 lot net satışla ilk sırada bulundu. Kuzey 435 bin 928 lot, Vakıf ise 377 bin 417 lot net satış gerçekleştirdi.

TUCLK HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet Midas 773.773 %26,16 1,794 Garanti 498.956 %16,87 1,673 İş Yatırım 395.212 %13,36 1,712 Bank of America 280.745 %9,49 1,874 Yapı Kredi 202.649 %6,85 1,822

Kaynak: ForInvest

TUCLK HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet Yatırım Finansman -994.259 %33,62 1,69 Kuzey -435.928 %14,74 1,66 Vakıf -377.417 %12,76 1,721 Ak Yatırım -290.562 %9,83 1,964 Ziraat -234.013 %7,91 1,906

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