Borsa İstanbul'da 27 Kasım 2026 Cuma günü işlemlerinde Bank of America'nın (BofA) alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Gün sonu verilerine göre BofA, 1 milyar 842 milyon 93 bin 795 TL net hacim gerçekleştirdi. Kurumun alım tarafında BTCIM, TURSG ve INFO öne çıkarken satış tarafında KTLEV, KATMR ve TEHOL ilk sıralarda yer aldı.

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

27 Kasım 2026 gün sonu verilerine göre BofA'nın en fazla net alım gerçekleştirdiği hisse 20 milyon 945 bin 126 lot ile BTCIM oldu. BTCIM'i 15 milyon 333 bin 238 lot ile TURSG ve 11 milyon 198 bin 100 lot ile INFO takip etti.

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet BTCIM 20.945.126 %11,76 1,774 TURSG 15.333.238 %8,61 2,778 INFO 11.198.100 %6,29 0,745 IHLAS 7.515.463 %4,22 0,758 TRALT 6.243.632 %3,50 34,955

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise KTLEV ilk sırada yer aldı. BofA'nın KTLEV'deki net satışı 32 milyon 190 bin 752 lot olarak kaydedildi. KTLEV'i 12 milyon 12 bin 920 lot ile KATMR ve 11 milyon 720 bin 932 lot ile TEHOL izledi.

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet KTLEV -32.190.752 %22,46 7,725 KATMR -12.012.920 %8,38 1,233 TEHOL -11.720.932 %8,18 2,31 GSRAY -5.796.453 %4,04 0,68 VAKFN -5.427.152 %3,79 0,81

BofA'nın 27 Kasım 2026 gün sonu işlem dağılımında alım tarafında BTCIM, satış tarafında ise KTLEV öne çıktı. Kurumun işlem dağılımında diğer hisselerin payı da alımlarda %65,63, satışlarda ise %53,16 olarak gerçekleşti.

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