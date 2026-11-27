Birikim Varlık Yönetim A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11781 D. İş sayılı kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirkete kayyım olarak atandı.

BRKVY'NİN YENİ YÖNETİM KURULU AÇIKLANDI

Söz konusu karar kapsamında Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Yapılan atamalarla birlikte yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç, yönetim kurulu başkan vekilliğine Melek İnceköse İmert getirildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüneyit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu atandı.

Şirketin KAP açıklamasında, TMSF'nin kayyım olarak atanması ve yeni yönetim kurulunun oluşturulmasına ilişkin bilgilere yer verildi.