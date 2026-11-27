Gün sonu para akışı verilerine göre ASELS'e 932 milyon 553 bin 344 TL para girişi gerçekleşti. ASELS'i 383 milyon 683 bin 125 TL ile ASTOR ve 174 milyon 164 bin 875 TL ile KCHOL takip etti.

BORSADA EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

27 Kasım 2026 gün sonu verilerine göre para girişi gerçekleşen hisseler ve günlük fiyat değişimleri şöyle sıralandı:

Hisse Para Girişi (TL) Son Fiyat (TL) Günlük Değişim ASELS 932.553.344 332,000 %5,40 ASTOR 383.683.125 160,900 %9,98 KCHOL 174.164.875 189,400 %1,83 TRALT 124.287.332 35,540 %7,63 EREGL 108.641.240 30,600 %3,45 TCELL 102.432.331 89,400 %3,29 BRSAN 100.299.576 668,500 %4,29 KRDMD 43.903.559 36,380 %3,06

Kaynak: ForInvest

BORSADA EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Para çıkışının en yüksek olduğu hisse ise AKBNK oldu. AKBNK'dan 446 milyon 968 bin 672 TL para çıkışı yaşandı. İkinci sırada 432 milyon 603 bin 805 TL ile YKBNK, üçüncü sırada ise 162 milyon 7 bin 24 TL ile VAKBN yer aldı.

Hisse Para Çıkışı (TL) Son Fiyat (TL) Günlük Değişim AKBNK -446.968.672 59,950 %-1,15 YKBNK -432.603.805 32,920 %-1,79 VAKBN -162.007.024 30,300 %-4,05 GARAN -161.227.047 138,100 %-1,43 BIMAS -82.244.755 370,750 %2,99 SAHOL -77.150.669 75,600 %0,60 ISCTR -67.411.078 11,810 %0,00 ECZYT -41.274.948 139,000 %-1,84

ASELS VE ASTOR PARA GİRİŞİNDE ÖNE ÇIKTI

Günün para akışı tablosunda ASELS ve ASTOR dikkat çeken hisseler arasında yer aldı. ASELS yüzde 5,40, ASTOR ise yüzde 9,98 değer kazandı. Para çıkışının en yüksek olduğu AKBNK, YKBNK ve VAKBN hisselerinde ise günü düşüşle tamamladı.

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