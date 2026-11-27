Borsa İstanbul'da gün sonu işlemlerde para girişi ve çıkışı yaşanan hisseler belli oldu. En fazla para girişi gerçekleşen hissesi ASELS olurken, para çıkışında AKBNK ilk sırada yer aldı.
Gün sonu para akışı verilerine göre ASELS'e 932 milyon 553 bin 344 TL para girişi gerçekleşti. ASELS'i 383 milyon 683 bin 125 TL ile ASTOR ve 174 milyon 164 bin 875 TL ile KCHOL takip etti.
BORSADA EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
27 Kasım 2026 gün sonu verilerine göre para girişi gerçekleşen hisseler ve günlük fiyat değişimleri şöyle sıralandı:
|Hisse
|Para Girişi (TL)
|Son Fiyat (TL)
|Günlük Değişim
|ASELS
|932.553.344
|332,000
|%5,40
|ASTOR
|383.683.125
|160,900
|%9,98
|KCHOL
|174.164.875
|189,400
|%1,83
|TRALT
|124.287.332
|35,540
|%7,63
|EREGL
|108.641.240
|30,600
|%3,45
|TCELL
|102.432.331
|89,400
|%3,29
|BRSAN
|100.299.576
|668,500
|%4,29
|KRDMD
|43.903.559
|36,380
|%3,06
Kaynak: ForInvest
BORSADA EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER
Para çıkışının en yüksek olduğu hisse ise AKBNK oldu. AKBNK'dan 446 milyon 968 bin 672 TL para çıkışı yaşandı. İkinci sırada 432 milyon 603 bin 805 TL ile YKBNK, üçüncü sırada ise 162 milyon 7 bin 24 TL ile VAKBN yer aldı.
|Hisse
|Para Çıkışı (TL)
|Son Fiyat (TL)
|Günlük Değişim
|AKBNK
|-446.968.672
|59,950
|%-1,15
|YKBNK
|-432.603.805
|32,920
|%-1,79
|VAKBN
|-162.007.024
|30,300
|%-4,05
|GARAN
|-161.227.047
|138,100
|%-1,43
|BIMAS
|-82.244.755
|370,750
|%2,99
|SAHOL
|-77.150.669
|75,600
|%0,60
|ISCTR
|-67.411.078
|11,810
|%0,00
|ECZYT
|-41.274.948
|139,000
|%-1,84
ASELS VE ASTOR PARA GİRİŞİNDE ÖNE ÇIKTI
Günün para akışı tablosunda ASELS ve ASTOR dikkat çeken hisseler arasında yer aldı. ASELS yüzde 5,40, ASTOR ise yüzde 9,98 değer kazandı. Para çıkışının en yüksek olduğu AKBNK, YKBNK ve VAKBN hisselerinde ise günü düşüşle tamamladı.
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