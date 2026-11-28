Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL oldu? Döviz kurlarındaki son durumu merak eden yatırımcılar, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü güncel dolar ve euro alış satış fiyatlarını araştırıyor. Hafta sonu nedeniyle piyasalar kapalı olurken dolar ve euro kurlarında haftanın son işlem günündeki fiyatlar esas alınıyor. İşte güncel döviz kurları, dolar endeksi ve euro/dolar paritesinde son durum...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla güncel döviz alış ve satış fiyatları şöyle:

Dolar alış fiyatı: 50,75 TL

Dolar satış fiyatı: 50,77 TL

Euro alış fiyatı: 55,53 TL

Euro satış fiyatı: 55,58 TL

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

ABD dolarının altı büyük para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi (DXY), haftayı 104,35 seviyesinde tamamladı.

ABD ekonomisine ilişkin güçlü veriler ve Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, doların küresel piyasalardaki seyrinde etkili oluyor. Dolar, kasım ayını üst üste üçüncü aylık yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ KAÇ OLDU?

Euro/dolar (EUR/USD) paritesi yüzde 0,32 düşüşle 1,0932 seviyesinde bulunuyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesi, euro/TL kurunun görünümü açısından da önem taşıyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA GÖZLER YENİ HAFTAYA ÇEVRİLDİ

Yeni haftada yurt içinde açıklanacak üçüncü çeyrek büyüme ve kasım ayı enflasyon verileri ile küresel piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, döviz kurlarının yönü açısından önem taşıyacak.