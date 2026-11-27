Bloomberg Dolar Spot Endeksi, kasım ayında kaydettiği yüzde 1,9’luk değer artışıyla üst üste üçüncü ayı da pozitif bölgede kapatmaya yönelerek son iki yılın en uzun aylık yükseliş serisini yakalamaya hazırlanıyor.

Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla güçlenen dolar, geleneksel olarak güvenli liman kabul edilen Japon yeni ve İsviçre frangı da dahil olmak üzere tüm G-10 para birimleri karşısında değer kazandı.

Asya piyasalarındaki erken işlemlerde dolar endeksi, Nisan 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviyesine yakın seyrini sürdürdü.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN ÜÇ TEMEL FAKTÖR

Piyasa uzmanları, ABD para biriminin küresel ölçekteki bu güçlü performansının arkasında üç ana dinamiğin bulunduğuna dikkat çekiyor:

• Teknoloji ve Yapay Zeka Hisselerindeki Satışlar: Son üç ayda yapay zeka odaklı yatırımlarda ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan geri çekilme, küresel sermayenin güvenli liman olarak dolara yönelmesini hızlandırdı. Özellikle Nasdaq 100 endeksinin kısa süreliğine ayı piyasasına girmesi piyasalardaki temkinli duruşu artırdı.

• Enflasyon Baskısı: ABD’de çekirdek enflasyon göstergesinin 2023 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşması, faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek doları destekledi.

• Güçlü ABD Ekonomisi: Amerikan ekonomisinin sergilediği dirençli büyüme performansı, tatil öncesi ABD işlemlerinde dolardaki sert yükseliş hareketine zemin hazırladı.

Kaynak: Bloomberg

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