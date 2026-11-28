Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerle sert satış baskısı altında kalan ons altın, 15 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeniden yükselişe geçti. Haftanın son işlem gününde yüzde 2,39 değer kazanan ons altın, 3.652,11 dolardan kapanış yaptı.

Audacity Capital Piyasa Analisti Zain Vawda ise altındaki toparlanmanın kalıcı bir yükselişin başlangıcı olmayabileceğine dikkat çekerek 2027 yılına ilişkin fiyat beklentilerini paylaştı.

ONS ALTIN 15 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEN DÖNDÜ

Ons altın, 26 Kasım'da 3.426,35 dolara kadar gerileyerek Ağustos 2025 sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD'de enflasyonun yüksek seyrini koruması, Fed'in aralık ayında veya 2027'nin başlarında faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Yüksek faiz ortamı ve doların değer kazanması, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde satış baskısı oluşturdu.

Ancak cuma günü gelen alımlarla toparlanan ons altın, önceki iki haftayı kayıpla tamamlamasının ardından haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.

ALTINDA YENİ SATIŞ BASKISI UYARISI

The Economic Times'ın aktardığı değerlendirmelere göre Audacity Capital Piyasa Analisti Zain Vawda, altındaki son yükselişin henüz kalıcı bir trend değişikliğine işaret etmediğini belirtti.

Toparlanmanın büyük ölçüde açığa satış pozisyonlarının kapatılmasından ve kâr realizasyonundan kaynaklandığını değerlendiren Vawda, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisinin altındaki yükselişi sınırlayabileceğini ifade etti.

Analiste göre ons altında 3.750-3.800 dolar aralığına doğru yaşanabilecek yükselişler yeni satış baskısıyla karşılaşabilir.

ONS ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Altının uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vawda, ons fiyatının yeniden 5 bin dolar seviyesine ulaşmasının mümkün olduğunu ancak bu seviyenin 2027'nin ilk yarısında görülmesini beklemediğini söyledi.

Analist, Fed'in faiz artırımlarını durdurması ve ABD dolarının değer kaybetmesi halinde ons altının 2027'nin ilerleyen dönemlerinde 4.500 dolar seviyesine doğru hareket edebileceğini belirtti.

ASYA'DA ALTIN TALEBİ ARTTI

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Asya piyasalarında fiziki altın talebi yeniden güç kazandı.

Hindistan'da mücevher ve yatırım amaçlı altın alımları artarken Çin'deki bireysel yatırımcı talebi de yerel piyasalardaki altın primlerini destekledi.

GÜMÜŞTE YÜZDE 4'Ü AŞAN YÜKSELİŞ

Haftanın son işlem gününde altındaki toparlanmaya diğer değerli metaller de eşlik etti.

Değerli metal Ons fiyatı Günlük değişim Gümüş 43,44 dolar %4,70 Platin 1.319,96 dolar %2,30 Paladyum 889,01 dolar %1,80

ONS ALTIN HAFTAYI KAÇ DOLARDAN KAPATTI?

Ons altın, 27 Kasım Cuma günü önceki kapanışına göre 85,27 dolar artarak yüzde 2,39 yükselişle 3.652,11 dolardan kapanış yaptı.

Kapanış sonrasındaki işlemlerde de yükselişini sürdüren ons altın, yüzde 0,26 değer kazanarak 3.661,74 dolar seviyesine ulaştı.

Altın fiyatlarının yeni haftadaki seyri açısından Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD'de açıklanacak ekonomik veriler ve dolar endeksindeki hareketler önem taşıyacak.