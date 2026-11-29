Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Londra'da düzenlediği gala yemeğinde ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CNBC-e'nin haberine göre Karahan, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarında sert artışa neden olduğunu ve bu durumun enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ifade etti.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonun yılın büyük bölümünde yüzde 30 civarında seyretmesine yol açtığını belirten Karahan, fiyat artışlarının ana eğiliminde ise son aylarda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

KİRA ENFLASYONUNDA İYİLEŞME SİNYALİ

Sıkı para politikasının yurt içi talebin soğumasına katkı sağladığını ve enflasyonun ana eğiliminin gerilemeye başladığını kaydeden Karahan, özellikle hizmet sektöründe iyileşme görüldüğünü vurguladı. Kira enflasyonunu bu iyileşmenin önemli örneklerinden biri olarak gösterdi.

Enflasyon beklentilerinde de düşüş yaşandığını belirten Karahan, ancak hanehalkı ve firmaların beklentilerindeki iyileşmenin yılın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığına dikkat çekti. Karahan, bu nedenle para politikasında ihtiyatlı duruşun sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

ENERJİ FİYATLARI CARİ AÇIĞI DA ETKİLEDİ

Türkiye'nin enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşıladığına işaret eden Karahan, yüksek enerji fiyatlarının ithalat faturasını artırdığını söyledi. Enerji dışı ticaret dengesindeki iyileşme ve turizm gelirlerindeki güçlü seyrin ise cari açığın millî gelire oranının tarihsel ortalamanın altında kalmasına katkı sağladığını belirtti.

İHRACATÇILARIN KÂR MARJI BASKI ALTINDA

Dezenflasyon sürecinde talebin yavaşlamasının işletmelerin yatırım ve istihdam kararlarını zorlaştırdığını belirten Karahan, Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanmasının ihracatçıların kâr marjları üzerinde baskı oluşturabildiğini dile getirdi.

Gelirlerini döviz cinsinden elde eden, ancak maliyetlerinin önemli bölümünü Türk Lirası üzerinden karşılayan ihracatçıların bu süreçten etkilendiğini kaydeden Karahan, işletmelerin yaşadığı uyum sürecinin kolay olmadığını söyledi.

Enflasyonun kalıcı biçimde düşmesinin işletmelerin yatırım ve istihdam kararlarını daha güvenle almasını sağlayacağını belirten TCMB Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar enflasyonla mücadelenin devam edeceğini vurguladı.