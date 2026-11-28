Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki ön bulgularını açıkladı. Türkiye'nin 2026 yılında Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı enerji fiyat şoku ve eylül ayında yaşanan yatırım fonu krizi nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirten IMF, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin şokların etkisini sınırladığını bildirdi.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN ADIMLARI ŞOKLARIN ETKİSİNİ SINIRLADI

IMF, Türkiye'nin ekonomik istikrar programında önemli ilerleme kaydetmesinin ardından dış ticaret hadlerinde yaşanan bozulma ve yatırım fonlarında ortaya çıkan stresle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Ekonomi yönetiminin zamanında aldığı önlemlerin enerji fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisini sınırlamaya ve finansal istikrarı korumaya yardımcı olduğu kaydedildi.

BÜYÜMEDE TOPARLANMA, ENFLASYONDA YAVAŞ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

IMF, yaşanan şokların ekonomik büyüme, enflasyon ve ekonomik tamponlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını bildirdi.

Önümüzdeki dönemde ekonomik büyümenin kademeli olarak toparlanması, enflasyonun ise yavaş bir hızla gerilemesi bekleniyor.

Fon, dezenflasyon sürecinin hızlandırılması ve enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanması için para politikasının yeterince sıkı tutulması gerektiğini belirtti.

2027-2029 DÖNEMİ İÇİN MALİ AYARLAMA ÇAĞRISI

Zorlu ekonomik koşullara rağmen Türkiye'nin mali disiplini sürdürdüğünü belirten IMF, gelecek dönemde daha kapsamlı adımlar atılması gerektiğine işaret etti.

IMF, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenden daha büyük ve daha erken uygulanacak bir mali ayarlama önerdi. Söz konusu düzenlemelerin kamu gelirleri ve harcamalarındaki verimlilik artışıyla desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

BANKACILIK SİSTEMİ DAYANIKLILIĞINI KORUDU

IMF'nin Türkiye değerlendirmesinde bankacılık sektörüne ilişkin tespitler de dikkat çekti.

Art arda yaşanan ekonomik şoklara rağmen bankacılık sisteminin dayanıklılığını koruduğu belirtilirken, bankaların sermaye tamponlarının azalmasına karşın yasal gerekliliklerin üzerinde kaldığı bildirildi.

IMF'nin gerçekleştirdiği simülasyonların, bankaların sert faiz artışları ve döviz kuru oynaklığı dahil olmak üzere olumsuz makroekonomik şokları karşılayabilecek durumda olduğunu gösterdiği aktarıldı.

YATIRIM FONLARI VE SERMAYE PİYASALARINDA DENETİM VURGUSU

Eylül ayında yatırım fonlarında yaşanan stresin ardından finansal sistemde değişen risklere dikkat çeken IMF, kapsamlı politika adımlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bankacılık sektörü, yatırım fonları, sermaye piyasaları ve finansal güvenlik ağına ilişkin denetim ve şeffaflığın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

YAPISAL REFORM ÇAĞRISI

IMF, yapısal reformların Türkiye'nin potansiyel büyümesini artırabileceğini ve enflasyonla mücadelenin ekonomik maliyetlerini azaltabileceğini bildirdi.

On İkinci Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında teknolojik dönüşüm, eğitim, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reformların istihdamı ve rekabeti destekleyecek şekilde uygulanması gerektiği kaydedildi.