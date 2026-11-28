Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım haftasında 10 hissede 717,7 milyon TL'lik özel emir işlemi gerçekleştirildi. ASELS, THYAO ve EKGYO işlem hacmiyle öne çıktı.
Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında 10 farklı hisse senedinde özel emir yöntemiyle toplam 717 milyon 704 bin 251 TL tutarında işlem gerçekleştirildi.
Hafta boyunca toplam 10 milyon 905 bin 737 lot pay özel emir yoluyla el değiştirirken, işlem hacminde ASELSAN, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO öne çıktı. Tüpraş hisselerinde ise haftanın iki farklı işlem gününde özel emirle işlem gerçekleştirildi.
23 KASIM PAZARTESİ ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
Haftanın ilk işlem gününde iki hissede toplam 31.564.400 TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi.
|Hisse kodu
|İşlem hacmi (TL)
|Lot adedi
|İşlem fiyatı (TL)
|AKSEN
|18.948.400
|298.400
|63,50
|RGYAS
|12.616.000
|80.000
|157,70
24 KASIM SALI ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
Salı günü üç hissede toplam 271.250.000 TL tutarında özel emir işlemi yapıldı. Türk Hava Yolları, 160,25 milyon TL'lik işlem hacmiyle ilk sırada yer aldı.
|Hisse kodu
|İşlem hacmi (TL)
|Lot adedi
|İşlem fiyatı (TL)
|EREGL
|15.000.000
|500.000
|30,00
|THYAO
|160.250.000
|500.000
|320,50
|TUPRS
|96.000.000
|300.000
|320,00
25 KASIM ÇARŞAMBA ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
Çarşamba günü dört hissede toplam 263.589.851 TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi. ASELSAN hisselerinde 164,48 milyon TL'lik işlem dikkat çekti.
|Hisse kodu
|İşlem hacmi (TL)
|Lot adedi
|İşlem fiyatı (TL)
|ASELS
|164.481.625
|520.100
|316,25
|ASTOR
|60.200.000
|400.000
|150,50
|TUPRS
|12.330.626
|38.654
|319,00
|YKBNK
|26.577.600
|768.583
|34,58
27 KASIM CUMA ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
Haftanın son işlem gününde iki hissede toplam 151.300.000 TL tutarında özel emir işlemi yapıldı. Emlak Konut GYO hisselerinde 7 milyon lotluk işlem gerçekleştirildi.
|Hisse kodu
|İşlem hacmi (TL)
|Lot adedi
|İşlem fiyatı (TL)
|EKGYO
|113.750.000
|7.000.000
|16,25
|SAHOL
|37.550.000
|500.000
|75,10
HAFTANIN EN YÜKSEK ÖZEL EMİR İŞLEM HACMİ ASELSAN'DA
Haftalık bazda özel emir işlem hacmine göre sıralandığında ASELSAN 164,48 milyon TL ile zirvede yer aldı. Türk Hava Yolları 160,25 milyon TL ile ikinci, Emlak Konut GYO ise 113,75 milyon TL ile üçüncü oldu.
Tüpraş hisselerinde iki farklı günde gerçekleştirilen özel emir işlemlerinin toplam tutarı 108.330.626 TL'ye ulaştı.
|Hisse kodu
|Haftalık toplam işlem hacmi (TL)
|Toplam lot
|ASELS
|164.481.625
|520.100
|THYAO
|160.250.000
|500.000
|EKGYO
|113.750.000
|7.000.000
|TUPRS
|108.330.626
|338.654
|ASTOR
|60.200.000
|400.000
|SAHOL
|37.550.000
|500.000
|YKBNK
|26.577.600
|768.583
|AKSEN
|18.948.400
|298.400
|EREGL
|15.000.000
|500.000
|RGYAS
|12.616.000
|80.000
|Toplam
|717.704.251
|10.905.737
BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?
Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak belirlediği fiyat ve miktar üzerinden gerçekleştirilen, anlık piyasa fiyatından farklı bir fiyatla da yapılabilen işlem yöntemidir.
Özel işlem emirleri yalnızca işlemin gerçekleştirilmek istendiği karşı yatırım kuruluşu tarafından görüntülenebilir. Alıcı ve satıcıların kimliklerine ilişkin kamuya açıklama yapılmadığı durumlarda işlemin hangi yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği bilinemez.