Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında 10 farklı hisse senedinde özel emir yöntemiyle toplam 717 milyon 704 bin 251 TL tutarında işlem gerçekleştirildi.

Hafta boyunca toplam 10 milyon 905 bin 737 lot pay özel emir yoluyla el değiştirirken, işlem hacminde ASELSAN, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO öne çıktı. Tüpraş hisselerinde ise haftanın iki farklı işlem gününde özel emirle işlem gerçekleştirildi.

23 KASIM PAZARTESİ ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Haftanın ilk işlem gününde iki hissede toplam 31.564.400 TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi.

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) Lot adedi İşlem fiyatı (TL) AKSEN 18.948.400 298.400 63,50 RGYAS 12.616.000 80.000 157,70

24 KASIM SALI ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Salı günü üç hissede toplam 271.250.000 TL tutarında özel emir işlemi yapıldı. Türk Hava Yolları, 160,25 milyon TL'lik işlem hacmiyle ilk sırada yer aldı.

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) Lot adedi İşlem fiyatı (TL) EREGL 15.000.000 500.000 30,00 THYAO 160.250.000 500.000 320,50 TUPRS 96.000.000 300.000 320,00

25 KASIM ÇARŞAMBA ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Çarşamba günü dört hissede toplam 263.589.851 TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi. ASELSAN hisselerinde 164,48 milyon TL'lik işlem dikkat çekti.

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) Lot adedi İşlem fiyatı (TL) ASELS 164.481.625 520.100 316,25 ASTOR 60.200.000 400.000 150,50 TUPRS 12.330.626 38.654 319,00 YKBNK 26.577.600 768.583 34,58

27 KASIM CUMA ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Haftanın son işlem gününde iki hissede toplam 151.300.000 TL tutarında özel emir işlemi yapıldı. Emlak Konut GYO hisselerinde 7 milyon lotluk işlem gerçekleştirildi.

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) Lot adedi İşlem fiyatı (TL) EKGYO 113.750.000 7.000.000 16,25 SAHOL 37.550.000 500.000 75,10

HAFTANIN EN YÜKSEK ÖZEL EMİR İŞLEM HACMİ ASELSAN'DA

Haftalık bazda özel emir işlem hacmine göre sıralandığında ASELSAN 164,48 milyon TL ile zirvede yer aldı. Türk Hava Yolları 160,25 milyon TL ile ikinci, Emlak Konut GYO ise 113,75 milyon TL ile üçüncü oldu.

Tüpraş hisselerinde iki farklı günde gerçekleştirilen özel emir işlemlerinin toplam tutarı 108.330.626 TL'ye ulaştı.

Hisse kodu Haftalık toplam işlem hacmi (TL) Toplam lot ASELS 164.481.625 520.100 THYAO 160.250.000 500.000 EKGYO 113.750.000 7.000.000 TUPRS 108.330.626 338.654 ASTOR 60.200.000 400.000 SAHOL 37.550.000 500.000 YKBNK 26.577.600 768.583 AKSEN 18.948.400 298.400 EREGL 15.000.000 500.000 RGYAS 12.616.000 80.000 Toplam 717.704.251 10.905.737

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak belirlediği fiyat ve miktar üzerinden gerçekleştirilen, anlık piyasa fiyatından farklı bir fiyatla da yapılabilen işlem yöntemidir.

Özel işlem emirleri yalnızca işlemin gerçekleştirilmek istendiği karşı yatırım kuruluşu tarafından görüntülenebilir. Alıcı ve satıcıların kimliklerine ilişkin kamuya açıklama yapılmadığı durumlarda işlemin hangi yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği bilinemez.