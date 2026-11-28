Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında bankacılık hisselerinde sert kayıplar yaşandı. BIST Banka Endeksi haftayı yüzde 6,83 düşüşle tamamlarken, incelenen 13 banka hissesinin 12'si yatırımcısına kaybettirdi. Yapı Kredi, VakıfBank ve Akbank, BIST 100 endeksinin haftalık bazda en çok değer kaybeden üç hissesi oldu.

Bankacılık hisselerindeki satış baskısı aracı kurum dağılımlarına da yansıdı. Bank of America (BofA), sekiz banka hissesinde en fazla net satış yapan ilk beş aracı kurum arasında yer alırken İş Yatırım dört banka hissesinde alım listesinin zirvesine yerleşti.

BANKACILIK ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

BIST Banka Endeksi (XBANK), 20 Kasım'daki 15.782,79 puanlık kapanışının ardından 27 Kasım'da 14.704,62 puana geriledi. Endeks bir haftada 1.078,17 puan kaybederek yüzde 6,83 değer kaybetti.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi yüzde 1,39 gerilerken bankacılık endeksindeki kayıp, gösterge endeksteki düşüşün yaklaşık beş katına ulaştı.

13 BANKA HİSSESİNİN 12'Sİ DEĞER KAYBETTİ

Haftanın en fazla değer kaybeden banka hissesi yüzde 8,96'lık düşüşle Yapı Kredi oldu. Yapı Kredi'yi yüzde 8,18 ile VakıfBank ve yüzde 7,98 ile Akbank takip etti.

İncelenen 13 banka hissesi arasında pozitif ayrışan tek hisse ise yüzde 2,66'lık yükselişle Enpara Bank oldu.

Banka hissesi Kapanış fiyatı Haftalık değişim YKBNK 32,92 TL -%8,96 VAKBN 30,30 TL -%8,18 AKBNK 59,95 TL -%7,98 ISCTR 11,81 TL -%5,97 SKBNK 3,22 TL -%5,57 TSKB 9,41 TL -%4,85 ALBRK 7,85 TL -%4,73 KLNMA 6,65 TL -%4,73 GARAN 138,10 TL -%4,23 ICBCT 11,27 TL -%3,43 HALKB 37,64 TL -%2,64 QNBTR 137,10 TL -%0,44 ENPRA 38,54 TL +%2,66

BOFA SEKİZ BANKA HİSSESİNDE SATIŞ LİSTESİNE GİRDİ

Bank of America, Akbank, Albaraka Türk, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Halkbank, İş Bankası, TSKB ve VakıfBank hisselerinde en fazla net satış yapan ilk beş aracı kurum arasında yer aldı.

Söz konusu sekiz banka hissesinde BofA üzerinden gerçekleştirilen net satışların toplamı 82 milyon 542 bin 565 lota ulaştı.

ICBC Turkey Bank ve Şekerbank hisselerinde ise BofA alım tarafında öne çıktı.

AKBANK (AKBNK)

Akbank hisselerinde haftanın en büyük net alıcısı 13 milyon 60 bin 440 lot ile İş Yatırım oldu. İş Yatırım'ı 8 milyon 376 bin 688 lotla Deniz Yatırım takip etti.

Satış tarafında ise Bank of America 19 milyon 819 bin 85 lotla ilk sıraya yerleşirken Global Menkul Değerler 19 milyon 197 bin 489 lot net satış gerçekleştirdi.

İlk beş alıcının toplam net alımı 39.079.589 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 60.265.523 lot oldu. İki grup arasındaki fark satış yönünde 21.185.934 lot olarak gerçekleşti.

ALBARAKA TÜRK (ALBRK)

Albaraka Türk hisselerinde Halk Yatırım, 4 milyon 818 bin 103 lot net alımla ilk sırada yer aldı. Gedik Yatırım ve OYAK Yatırım da alım tarafında öne çıktı.

Bank of America ise 3 milyon 666 bin 179 lotla en fazla net satış gerçekleştiren aracı kurum oldu.

İlk beş alıcının toplam net alımı 9.828.616 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 10.310.978 lot olarak gerçekleşti. Aradaki fark satış yönünde 482.362 lot oldu.

YAPI KREDİ (YKBNK)

Yapı Kredi hisselerinde haftanın en dikkat çeken işlemlerinden biri Ak Yatırım üzerinden gerçekleştirildi. Ak Yatırım 49 milyon 561 bin 284 lot net satışla ilk sırada yer alırken Bank of America 21 milyon 231 bin 927 lot net satışla ikinci oldu.

Alım tarafında ise İş Yatırım 18 milyon 823 bin 539 lotla zirveye yerleşti.

İlk beş alıcının toplam net alımı 57.272.870 lot olurken ilk beş satıcının toplam net satışı 100.602.504 lota ulaştı. Satıcılar lehine oluşan 43.329.634 lotluk fark, incelenen 13 banka hissesi arasındaki en yüksek fark oldu.

GARANTİ BBVA (GARAN)

Garanti BBVA hisselerinde Garanti BBVA Yatırım, 14 milyon 120 bin 667 lot net alımla listenin ilk sırasında yer aldı. Kurum üzerinden gerçekleştirilen işlemler, hissenin net alım dağılımının yüzde 69,57'sini oluşturdu.

Satış tarafında Bank of America 8 milyon 718 bin 602 lotla ilk sırada yer alırken Ak Yatırım 6 milyon 561 bin 462 lotla ikinci oldu.

İlk beş alıcının toplam net alımı 18.207.672 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 18.698.041 lot olarak gerçekleşti. Aradaki fark satış yönünde 490.369 lot oldu.

HALKBANK (HALKB)

Halkbank hisselerinde Deniz Yatırım 1 milyon 393 bin 8 lot net alımla zirveye yerleşti. Yapı Kredi Yatırım ise 805 bin 548 lotla ikinci sırada yer aldı.

Satış tarafında Ak Yatırım 1 milyon 83 bin 406 lot, Bank of America 895 bin 252 lot net satışla öne çıktı.

İlk beş alıcının toplam net alımı 3.505.820 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 3.314.076 lot oldu. Aradaki fark alım yönünde 191.744 lot olarak gerçekleşti.

İŞ BANKASI (ISCTR)

İş Bankası hisselerinde İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen 62 milyon 797 bin 533 lotluk net alım dikkat çekti. İş Yatırım, hissenin haftalık net alım dağılımının yüzde 44,10'unu oluşturdu.

Satış tarafında Ak Yatırım 44 milyon 622 bin 682 lotla ilk sırada yer alırken HSBC 31 milyon 829 bin 992 lot, Bank of America ise 21 milyon 639 bin 628 lot net satış gerçekleştirdi.

İlk beş alıcının toplam net alımı 117.592.448 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 119.331.915 lot oldu. Aradaki fark satış yönünde 1.739.467 lot olarak gerçekleşti.

ICBC TURKEY BANK (ICBCT)

Bank of America, birçok banka hissesinde satış tarafında yer alırken ICBC Turkey Bank hisselerinde 310 bin 604 lot net alımla ilk sıraya yerleşti. BofA üzerinden gerçekleştirilen işlemler net alım dağılımının yüzde 43,24'ünü oluşturdu.

Satış tarafında ise İş Yatırım 257 bin 377 lotla öne çıktı.

İlk beş alıcının toplam net alımı 578.806 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 646.242 lot oldu. Aradaki fark satış yönünde 67.436 lot olarak gerçekleşti.

ŞEKERBANK (SKBNK)

Şekerbank hisselerinde ÜNLÜ Menkul Değerler 3 milyon 993 bin 372 lot net alımla ilk sırada yer aldı. Bank of America ise 3 milyon 874 bin 746 lot net alımla ikinci oldu.

Satış tarafında Şeker Yatırım 5 milyon 751 bin 613 lot, Yapı Kredi Yatırım ise 5 milyon 497 bin 179 lot net satış gerçekleştirdi.

İlk beş alıcının toplam net alımı 17.696.784 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 17.438.655 lot olarak gerçekleşti. Aradaki fark alım yönünde 258.129 lot oldu.

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI (KLNMA)

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası hisselerinde Osmanlı Yatırım 67 bin 180 lotla en fazla net alım yapan kurum oldu. QNB Yatırım ise 66 bin 607 lotla ikinci sırada yer aldı.

Satış tarafında Ziraat Yatırım 49 bin 410 lotla ilk sıraya yerleşti.

İlk beş alıcının toplam net alımı 206.248 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 185.395 lot oldu. Aradaki fark alım yönünde 20.853 lot olarak gerçekleşti.

ENPARA BANK (ENPRA)

Enpara Bank hisselerinde Ziraat Yatırım 8 bin 824 lot net alımla ilk sırada yer alırken PhillipCapital 6 bin 725 lotla ikinci oldu.

Satış tarafında ise Midas 19 bin 966 lotla öne çıktı. Midas üzerinden gerçekleştirilen işlemler net satış dağılımının yüzde 53,16'sını oluşturdu.

İlk beş alıcının toplam net alımı 28.233 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 34.857 lot oldu. Aradaki fark satış yönünde 6.624 lot olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI (TSKB)

TSKB hisselerinde QNB Yatırım 1 milyon 933 bin 598 lot, Ata Yatırım ise 1 milyon 506 bin 185 lot net alımla listenin ilk iki sırasında yer aldı.

Satış tarafında Yapı Kredi Yatırım 1 milyon 628 bin 65 lotla ilk sırada yer alırken Bank of America 1 milyon 281 bin 43 lotla ikinci oldu.

İlk beş alıcının toplam net alımı 6.399.823 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 5.504.666 lot olarak gerçekleşti. Aradaki fark alım yönünde 895.157 lot oldu.

VAKIFBANK (VAKBN)

VakıfBank hisselerinde İş Yatırım 3 milyon 316 bin 303 lot net alımla ilk sırada yer aldı. Garanti BBVA Yatırım ise 2 milyon 249 bin 930 lotla ikinci oldu.

Satış tarafında ÜNLÜ Menkul Değerler 5 milyon 410 bin 902 lot, Bank of America ise 5 milyon 290 bin 849 lot net satış gerçekleştirdi.

İlk beş alıcının toplam net alımı 10.801.436 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 21.749.736 lot oldu. Aradaki fark satış yönünde 10.948.300 lot olarak gerçekleşti.

QNB BANK (QNBTR)

QNB Bank hisselerinde QNB Yatırım 5 bin 367 lot net alımla ilk sırada yer alırken Ziraat Yatırım 5 bin 3 lotla ikinci oldu.

Satış tarafında ise İş Yatırım 13 bin 90 lotla zirveye yerleşti. Kurum üzerinden gerçekleştirilen işlemler net satış dağılımının yüzde 58,98'ini oluşturdu.

İlk beş alıcının toplam net alımı 19.283 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı 21.230 lot oldu. Aradaki fark satış yönünde 1.947 lot olarak gerçekleşti.

13 BANKA HİSSESİNDE HAFTALIK ALIM SATIM TABLOSU

Hisse İlk 5 alıcı (lot) İlk 5 satıcı (lot) Net fark (lot) TSKB 6.399.823 5.504.666 +895.157 SKBNK 17.696.784 17.438.655 +258.129 HALKB 3.505.820 3.314.076 +191.744 KLNMA 206.248 185.395 +20.853 QNBTR 19.283 21.230 -1.947 ENPRA 28.233 34.857 -6.624 ICBCT 578.806 646.242 -67.436 ALBRK 9.828.616 10.310.978 -482.362 GARAN 18.207.672 18.698.041 -490.369 ISCTR 117.592.448 119.331.915 -1.739.467 VAKBN 10.801.436 21.749.736 -10.948.300 AKBNK 39.079.589 60.265.523 -21.185.934 YKBNK 57.272.870 100.602.504 -43.329.634

İncelenen 13 banka hissesinin dokuzunda ilk beş satıcının toplam net satış miktarı, ilk beş alıcının toplam net alım miktarını aştı. TSKB, Şekerbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası hisselerinde ise ilk beş kurum arasındaki fark alım yönünde gerçekleşti.

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