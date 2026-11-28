Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım haftasının en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu. EFOR yüzde 22,91 yükselirken LIDER yüzde 40,12 değer kaybetti.
Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında hisseler arasındaki sert ayrışma dikkat çekti. BIST 100 endeksi haftayı yaklaşık 10.977 puandan tamamlarken, bazı hisselerde çift haneli kazançlar, bazı hisselerde ise yüzde 40'ı aşan kayıplar yaşandı.
Haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 22,91'lik yükselişle Efor Yatırım (EFOR) olurken, en fazla kaybettiren hisse yüzde 40,12'lik düşüşle LDR Turizm (LIDER) oldu.
HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ
23-27 Kasım haftasında en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı;
|Hisse kodu
|Kapanış fiyatı
|Haftalık değişim
|EFOR
|11,75 TL
|%22,91
|NETGL
|14,40 TL
|%18,23
|ETYAT
|9,15 TL
|%17,01
|SAFKR
|13,23 TL
|%15,04
|CWENE
|19,05 TL
|%14,00
|KRPLS
|11,23 TL
|%13,66
|KLSER
|16,05 TL
|%13,27
|PENTA
|9,28 TL
|%12,76
|KATMR
|1,23 TL
|%11,82
|FRIGO
|2,40 TL
|%11,63
|BAHKM
|208,30 TL
|%11,63
|GEREL
|22,30 TL
|%11,50
|BALSU
|6,76 TL
|%11,18
HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ
Haftanın en çok düşen hisselerin listesi ise şöyle;
|Hisse kodu
|Kapanış fiyatı
|Haftalık değişim
|LIDER
|5,00 TL
|-%40,12
|DSTKF
|82,00 TL
|-%39,12
|OZATD
|88,30 TL
|-%39,06
|ALKLC
|27,96 TL
|-%38,66
|IEYHO
|9,90 TL
|-%36,74
|TRHOL
|72,90 TL
|-%35,94
|GUNDG
|122,50 TL
|-%34,35
|MANAS
|3,76 TL
|-%34,27
|UFUK
|115,00 TL
|-%33,56
|PEKGY
|1,61 TL
|-%33,47
|HEDEF
|3,81 TL
|-%33,04
|SOHOE
|4,77 TL
|-%32,34
|PASEU
|24,00 TL
|-%31,74
ÜÇ HİSSE 4 İŞLEM GÜNÜ ÜST ÜSTE TABAN OLDU
Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri arasında yer alan LIDER, GUNDG ve PEKGY, 24-27 Kasım tarihleri arasında dört işlem günü üst üste taban fiyattan kapanış yaptı.
Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve Özata Denizcilik (OZATD) ise haftanın ilk üç işlem gününde taban olurken, perşembe günü bozulan taban serisinin ardından cuma günü yeniden taban oldu.
|Hisse
|Hafta içindeki taban sayısı
|En uzun taban serisi
|LIDER
|4
|4 gün
|GUNDG
|4
|4 gün
|PEKGY
|4
|4 gün
|DSTKF
|4
|3 gün
|OZATD
|4
|3 gün
|IEYHO
|4
|3 gün
|TRHOL
|4
|3 gün
|MANAS
|4
|3 gün
|ALKLC
|3
|3 gün
|UFUK
|3
|3 gün
|HEDEF
|3
|3 gün
|SOHOE
|3
|3 gün
İKİ HİSSE ÜST ÜSTE TAVAN OLDU
Haftanın en fazla kazandıran 13 hissesi arasında Efor Yatırım (EFOR) ve Katmerciler (KATMR) iki işlem günü üst üste tavan kapanış gerçekleştirdi.
|Hisse
|Tavan serisi
|Tarih
|EFOR
|2 gün
|24-25 Kasım
|KATMR
|2 gün
|25-26 Kasım
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