Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında hisseler arasındaki sert ayrışma dikkat çekti. BIST 100 endeksi haftayı yaklaşık 10.977 puandan tamamlarken, bazı hisselerde çift haneli kazançlar, bazı hisselerde ise yüzde 40'ı aşan kayıplar yaşandı.

Haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 22,91'lik yükselişle Efor Yatırım (EFOR) olurken, en fazla kaybettiren hisse yüzde 40,12'lik düşüşle LDR Turizm (LIDER) oldu.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

23-27 Kasım haftasında en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı;

Hisse kodu Kapanış fiyatı Haftalık değişim EFOR 11,75 TL %22,91 NETGL 14,40 TL %18,23 ETYAT 9,15 TL %17,01 SAFKR 13,23 TL %15,04 CWENE 19,05 TL %14,00 KRPLS 11,23 TL %13,66 KLSER 16,05 TL %13,27 PENTA 9,28 TL %12,76 KATMR 1,23 TL %11,82 FRIGO 2,40 TL %11,63 BAHKM 208,30 TL %11,63 GEREL 22,30 TL %11,50 BALSU 6,76 TL %11,18

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ

Haftanın en çok düşen hisselerin listesi ise şöyle;

Hisse kodu Kapanış fiyatı Haftalık değişim LIDER 5,00 TL -%40,12 DSTKF 82,00 TL -%39,12 OZATD 88,30 TL -%39,06 ALKLC 27,96 TL -%38,66 IEYHO 9,90 TL -%36,74 TRHOL 72,90 TL -%35,94 GUNDG 122,50 TL -%34,35 MANAS 3,76 TL -%34,27 UFUK 115,00 TL -%33,56 PEKGY 1,61 TL -%33,47 HEDEF 3,81 TL -%33,04 SOHOE 4,77 TL -%32,34 PASEU 24,00 TL -%31,74

ÜÇ HİSSE 4 İŞLEM GÜNÜ ÜST ÜSTE TABAN OLDU

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri arasında yer alan LIDER, GUNDG ve PEKGY, 24-27 Kasım tarihleri arasında dört işlem günü üst üste taban fiyattan kapanış yaptı.

Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve Özata Denizcilik (OZATD) ise haftanın ilk üç işlem gününde taban olurken, perşembe günü bozulan taban serisinin ardından cuma günü yeniden taban oldu.

Hisse Hafta içindeki taban sayısı En uzun taban serisi LIDER 4 4 gün GUNDG 4 4 gün PEKGY 4 4 gün DSTKF 4 3 gün OZATD 4 3 gün IEYHO 4 3 gün TRHOL 4 3 gün MANAS 4 3 gün ALKLC 3 3 gün UFUK 3 3 gün HEDEF 3 3 gün SOHOE 3 3 gün

İKİ HİSSE ÜST ÜSTE TAVAN OLDU

Haftanın en fazla kazandıran 13 hissesi arasında Efor Yatırım (EFOR) ve Katmerciler (KATMR) iki işlem günü üst üste tavan kapanış gerçekleştirdi.

Hisse Tavan serisi Tarih EFOR 2 gün 24-25 Kasım KATMR 2 gün 25-26 Kasım

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