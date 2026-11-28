Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 Kasım 2026 tarihli haftalık bülteninde Borsa İstanbul'da işlem gören iki şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Oncosem'in (ONCSM) yüzde 1.200, Pergamon Status'un (PSDTC) ise yüzde 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusu olumlu karşılandı.

Bedelsiz sermaye artırımlarının gerçekleşmesiyle birlikte yatırımcıların portföylerindeki hisse adedi artacak. Peki, hangi hissede kaç lotu olan yatırımcı ne kadar bedelsiz pay alacak?

ONCOSEM (ONCSM) YÜZDE 1.200 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRACAK

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 23 milyon 850 bin TL olan mevcut sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 286 milyon 200 bin TL'lik artışla 310 milyon 50 bin TL'ye yükseltilecek.

Yüzde 1.200 bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcılara sahip oldukları her 1 lot karşılığında 12 lot ilave pay verilecek. Böylece yatırımcıların portföyündeki toplam lot sayısı 13 katına çıkacak.

ONCSM bedelsiz lot hesaplaması şöyle:

Mevcut lot Alınacak bedelsiz lot Toplam lot 10 120 130 50 600 650 100 1.200 1.300 250 3.000 3.250 500 6.000 6.500 1.000 12.000 13.000 2.500 30.000 32.500 5.000 60.000 65.000 10.000 120.000 130.000

ONCSM hissesi haftanın son işlem gününü yüzde 0,16 düşüşle 91,5 TL'den tamamladı. ONCSM payları geçen hafta yüzde 9,65'lik değer kaybı yaşadı.

PERGAMON STATUS (PSDTC) YÜZDE 100 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRACAK

Pergamon Status Dış Ticaret AŞ'nin 7 milyon 425 bin TL olan mevcut sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 7 milyon 425 bin TL'lik bedelsiz sermaye artırımıyla 14 milyon 850 bin TL'ye çıkarılacak.

Yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcılara sahip oldukları her 1 lot karşılığında 1 lot ilave pay verilecek. Böylece portföylerdeki toplam hisse adedi iki katına çıkacak.

PSDTC bedelsiz lot hesaplaması şöyle:

Mevcut lot Alınacak bedelsiz lot Toplam lot 10 10 20 50 50 100 100 100 200 250 250 500 500 500 1.000 1.000 1.000 2.000 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 20.000

PSDTC hisseleri geçen haftayı yüzde 6,67 düşüşle 63,70 TL'den tamamladı. Hisse haftanın son işlem gününde yüzde 1,27 yükseliş gösterse de haftanın genelindeki kaybı karşılamadı.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

SPK'nın 2026/86 sayılı bülteninde her iki şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu onaylanırken, bedelsiz pay alma hakkı kullanım tarihlerine ilişkin bilgi verilmedi. Tarihlerin şirketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulması bekleniyor.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YATIRIMCIYA KAZANDIRIR MI?

Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda yatırımcının sahip olduğu lot sayısı artarken, hissenin teorik fiyatı sermaye artırım oranına göre yeniden hesaplanıyor. ONCSM'nin teorik hisse fiyatı 13'e, PSDTC'nin teorik hisse fiyatı ise 2'ye bölünecek.

Dolayısıyla bedelsiz sermaye artırımı tek başına yatırımcının portföy değerinde artış sağlamıyor. Portföyün değeri, bölünme sonrasında piyasada oluşacak hisse fiyatına göre değişiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.