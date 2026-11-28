SPK, Paribu Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçme talebini onayladı. İşte verilen faaliyet izinleri.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 Kasım 2026 tarihli ve 2026/86 sayılı haftalık bülteninde Paribu Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçme talebini olumlu karşıladı.
PARİBU YATIRIM'A DÖRT FAALİYET İZNİ
Kurulun kararı kapsamında Paribu Yatırım, paylar ve diğer menkul kıymetlerle ilgili işlemleri içerecek şekilde aşağıdaki faaliyetleri yürütebilecek:
Yurt içinde işlem aracılığı
Yurt içinde portföy aracılığı
Yurt dışında emir iletimine aracılık
Sınırlı saklama hizmeti
PARİBU YATIRIM NE ZAMAN FAALİYETE BAŞLAYACAK?
SPK bülteninde Paribu Yatırım'ın müşterilerine hizmet vermeye başlayacağı tarihe ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.