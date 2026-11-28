Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 Kasım 2026 tarihli ve 2026/86 sayılı haftalık bülteninde Paribu Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçme talebini olumlu karşıladı.

PARİBU YATIRIM'A DÖRT FAALİYET İZNİ

Kurulun kararı kapsamında Paribu Yatırım, paylar ve diğer menkul kıymetlerle ilgili işlemleri içerecek şekilde aşağıdaki faaliyetleri yürütebilecek:

Yurt içinde işlem aracılığı

Yurt içinde portföy aracılığı

Yurt dışında emir iletimine aracılık

Sınırlı saklama hizmeti

PARİBU YATIRIM NE ZAMAN FAALİYETE BAŞLAYACAK?

SPK bülteninde Paribu Yatırım'ın müşterilerine hizmet vermeye başlayacağı tarihe ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.