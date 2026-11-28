SASA hisselerinde 23-27 Kasım haftasının alım satım verileri belli oldu. Bank of America 89,3 milyon lot net alımla ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında Sasa Polyester (SASA) hisselerinde aracı kurumların alım satım işlemleri dikkat çekti. Bank of America (BofA), Borsa İstanbul genelinde 3,7 milyar TL net satıcı konumunda bulunmasına rağmen SASA hisselerinde alım tarafının zirvesine yerleşti.
BofA üzerinden 89 milyon 364 bin 164 lot net alım gerçekleştirilirken, OYAK Yatırım 72 milyon lotu aşan net alımla ikinci sırada yer aldı. Satış tarafında ise Deniz Yatırım öne çıktı.
SASA HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı kurum
|Net alım (lot)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|Bank of America
|89.364.164
|36,68
|1,451
|OYAK Yatırım
|72.037.916
|29,57
|1,405
|Global Menkul
|27.515.256
|11,29
|1,463
|Yapı Kredi Yatırım
|10.621.677
|4,36
|1,288
|İş Yatırım
|8.183.040
|3,36
|1,436
|Diğer
|35.897.883
|14,74
|-
SASA HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı kurum
|Net satış (lot)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|Deniz Yatırım
|81.245.985
|33,35
|1,396
|Tacirler Yatırım
|37.334.127
|15,32
|1,635
|Halk Yatırım
|29.670.407
|12,18
|1,430
|Garanti BBVA Yatırım
|27.136.509
|11,14
|1,482
|Ak Yatırım
|12.865.978
|5,28
|1,232
|Diğer
|55.366.930
|22,73
|-
İKİ ARACI KURUMDAN 161,4 MİLYON LOTLUK NET ALIM
Bank of America ve OYAK Yatırım üzerinden gerçekleştirilen toplam net alım 161 milyon 402 bin 80 lota ulaştı. İki aracı kurum, SASA hisselerindeki haftalık net alım dağılımının yüzde 66,25'ini oluşturdu.
SASA HİSSELERİ HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?
Hafta genelinde yüzde 2,93 değer kaybı yaşayan SASA payları, haftanın son işlem gününü yüzde 0,69 yükselişle 1,45 TL'den tamamladı.
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