Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında Sasa Polyester (SASA) hisselerinde aracı kurumların alım satım işlemleri dikkat çekti. Bank of America (BofA), Borsa İstanbul genelinde 3,7 milyar TL net satıcı konumunda bulunmasına rağmen SASA hisselerinde alım tarafının zirvesine yerleşti.

BofA üzerinden 89 milyon 364 bin 164 lot net alım gerçekleştirilirken, OYAK Yatırım 72 milyon lotu aşan net alımla ikinci sırada yer aldı. Satış tarafında ise Deniz Yatırım öne çıktı.

SASA HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net alım (lot) Pay (%) Maliyet (TL) Bank of America 89.364.164 36,68 1,451 OYAK Yatırım 72.037.916 29,57 1,405 Global Menkul 27.515.256 11,29 1,463 Yapı Kredi Yatırım 10.621.677 4,36 1,288 İş Yatırım 8.183.040 3,36 1,436 Diğer 35.897.883 14,74 -

SASA HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net satış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) Deniz Yatırım 81.245.985 33,35 1,396 Tacirler Yatırım 37.334.127 15,32 1,635 Halk Yatırım 29.670.407 12,18 1,430 Garanti BBVA Yatırım 27.136.509 11,14 1,482 Ak Yatırım 12.865.978 5,28 1,232 Diğer 55.366.930 22,73 -

İKİ ARACI KURUMDAN 161,4 MİLYON LOTLUK NET ALIM

Bank of America ve OYAK Yatırım üzerinden gerçekleştirilen toplam net alım 161 milyon 402 bin 80 lota ulaştı. İki aracı kurum, SASA hisselerindeki haftalık net alım dağılımının yüzde 66,25'ini oluşturdu.

SASA HİSSELERİ HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Hafta genelinde yüzde 2,93 değer kaybı yaşayan SASA payları, haftanın son işlem gününü yüzde 0,69 yükselişle 1,45 TL'den tamamladı.

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