Araç sahipleri ise 29 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları yakından takip ediliyor.

29 KASIM 2026 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakaları arasında akaryakıt fiyatlarında farklılık bulunuyor.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 68,40 TL

Motorin: 84,60 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 68,20 TL

Motorin: 84,50 TL

LPG: 50,10 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da 29 Kasım itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 69,40 TL

Motorin: 85,70 TL

LPG: 50,79 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

Benzin: 69,60 TL

Motorin: 86,00 TL

LPG: 50,70 TL

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARINDA SON DURUM

29 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla açıklanan fiyatlarda motorin, üç büyükşehirde de benzine göre daha yüksek seviyede bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise petrol piyasası ve döviz kurundaki gelişmelere bağlı olarak takip edilecek.