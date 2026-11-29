Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. 29 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla dolar ve euro kurundaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni günde dolar 49,55 TL, euro ise 55,61 TL seviyelerinde işlem görüyor.

İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarında yaşanan değişimler gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar dolar ve eurodaki güncel fiyatları takip ederek piyasadaki gelişmeleri izliyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, yeni günde 49,5482 TL alış ve 49,5558 TL satış seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 55,6115 TL seviyelerinde seyrediyor.

29 KASIM 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış Satış ABD Doları 49,5482 TL 49,5558 TL Euro - 55,6115 TL

Döviz piyasalarında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, dolar ve eurodaki değişimlerin yeni haftada nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.

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