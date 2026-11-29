Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 29 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla gram altın 5 bin 964 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 752 TL oldu. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Küresel piyasalarda ons altın 3.655,56 dolar seviyesinde bulunurken, yurt içinde gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da merak ediliyor.

29 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 09.25 itibarıyla paylaşılan verilere göre altın fiyatları şöyle:

Altın Türü Satış Fiyatı Gram Altın 5.964,82 TL Çeyrek Altın 9.752,48 TL Yarım Altın 19.504,96 TL Cumhuriyet Altını 38.890,62 TL Gramse Altın 108.877,00 TL Ons Altın 3.655,56 Dolar

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki değişimler hem yatırımcılar hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Yeni günde gram altın 5.964,82 TL, çeyrek altın ise 9.752,48 TL seviyesinde bulunuyor.

Piyasalardaki gelişmelerle birlikte altın fiyatlarının yeni haftada nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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