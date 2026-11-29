İngiltere'de BBC'nin finansman modelini değiştirmeye yönelik yeni bir düzenleme gündeme geldi. Planın hayata geçirilmesi halinde Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ve diğer dijital yayın platformlarının aboneleri, BBC yayınlarını izlemeseler bile yıllık 180 sterlin lisans ücreti ödemek zorunda kalabilir. Düzenlemenin en erken 2028 yılında uygulanması bekleniyor.

İngiltere'de dijital yayın platformlarını kullanan milyonlarca haneyi ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığı yapılıyor. The Sunday Times'ın haberine göre İngiltere Kültür Bakanı Lisa Nandy, BBC'nin finansman kaynaklarını genişletmek amacıyla yıllık 180 sterlin (236 dolar) tutarındaki lisans ücretinin dijital platform abonelerini de kapsamasına yönelik planları Noel öncesinde açıklamaya hazırlanıyor.

NETFLİX VE DİSNEY+ ABONELERİNE BBC ÜCRETİ GELEBİLİR

Önerilen düzenlemenin Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+ ve HBO Max abonelerini kapsaması bekleniyor.

Planın yürürlüğe girmesi durumunda söz konusu platformları kullanan aboneler, BBC yayınlarını izleyip izlemediklerine bakılmaksızın mevcut abonelik ücretlerine ek olarak yıllık 180 sterlin lisans ücreti ödeyebilecek.

Böylece dijital yayın platformlarına abone olan milyonlarca hanenin eğlence harcamalarında artış yaşanabilecek.

YOUTUBE, INSTAGRAM VE TİKTOK KAPSAM DIŞINDA KALACAK

Gündemdeki düzenlemede tüm dijital platform kullanıcılarının kapsama alınması planlanmıyor. YouTube, Instagram ve TikTok kullanıcılarının yanı sıra BBC'nin radyo hizmetlerinden ve haber sitesinden yararlananların da lisans ücretinin kapsamı dışında tutulması öngörülüyor.

BBC'NİN FİNANSMAN MODELİ DEĞİŞİYOR

İngiliz hükümeti, BBC'nin mevcut 11 yıllık tüzüğünün 31 Aralık 2027'de sona erecek olması nedeniyle yayıncının finansman modelini yeniden değerlendiriyor.

Geleneksel televizyon izleme alışkanlıklarının değişmesi ve dijital yayın platformlarının yaygınlaşması, BBC'nin mevcut gelir modelini gözden geçirmesine neden olan başlıca gelişmeler arasında gösteriliyor.

İngiltere Eğitim Bakanı Lucy Powell, Sky News'e yaptığı açıklamada hükümetin henüz kesin bir karar almadığını, ancak BBC'nin finansmanına ilişkin önerilerin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

YENİ ÜCRET EN ERKEN 2028'DE UYGULANABİLİR

Milyonlarca hanenin bütçesini etkileyebilecek düzenlemenin en erken 2028 yılında hayata geçirilmesi bekleniyor. Ancak hükümet, ücretin kapsamına ve uygulama takvimine ilişkin henüz resmi bir karar açıklamadı.

Planın kabul edilmesi halinde Netflix, Prime Video ve Disney+ gibi platformlara abone olan kullanıcılar, BBC yayınlarını takip etmeseler bile yıllık lisans ücreti ödemek durumunda kalabilecek.