Gautry, 2027 yılında enflasyonun yüzde 24'e gerileyeceğini, yıl sonunda faiz oranlarının ise yüzde 30 civarında gerçekleşeceğini öngördü.

İsviçre-Türkiye Ekonomi Forumu'nda değerlendirmelerde bulunan UBP Başekonomisti Patrice Gautry, küresel ekonominin görünümü ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaştı.

Küresel büyümenin dayanıklılığını koruduğunu ancak jeopolitik ve siyasi risklerin ekonomik öngörülebilirliği azalttığını belirten Gautry, dünya ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarında yüzde 3'e yakın büyümesinin beklendiğini söyledi.

Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çeken Gautry, ABD ve Asya ekonomilerinin diğer bölgelere kıyasla daha iyi performans göstermesinin beklendiğini ifade etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 2027 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,5

Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yaklaşık yüzde 2,8 büyümesini beklediklerini belirten Gautry, 2027 yılında ise ekonomik toparlanmayla birlikte büyüme oranının yüzde 3,5'e ulaşacağını öngördüklerini kaydetti.

İç talep, enerji maliyetleri ve sanayi sektöründeki ekonomik döngüye ilişkin belirsizliklerin Türkiye ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Gautry, bölgesel ticaret akımlarının da jeopolitik gerilimlerden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Belirsizliklerin azalması durumunda Türkiye'nin ekonomik büyümesinin 2027-2028 döneminde yaklaşık yüzde 3,8'e yükselebileceğini ifade eden Gautry, Türkiye'nin güçlü yönleri arasında ticaretin çeşitlendirilmesini, sanayi altyapısında katma değerli ürünlerin artmasını ve stratejik coğrafi konumunu gösterdi.

2027 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 24

UBP Başekonomisti Gautry, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin kademeli olarak devam etmesini ve enflasyonun 2027 yılında yüzde 24 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Bu süreçte enerji fiyatlarının belirleyici olacağını vurgulayan Gautry, enerji maliyetlerindeki gelişmelerin Merkez Bankasının kademeli parasal gevşeme sürecini sürdürüp sürdüremeyeceğini etkileyeceğini ifade etti.

Gautry, Türkiye'de faiz oranlarının 2027 yılının sonunda yüzde 30 civarında olmasını beklediklerini belirtti.

YABANCI YATIRIM İÇİN DEZENFLASYON VE KUR İSTİKRARI VURGUSU

Türkiye'ye daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekilebilmesi için dezenflasyon sürecinde, döviz kuru istikrarında ve rekabet gücünde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirten Gautry, enerji fiyatlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine de değindi.

Petrol fiyatları üzerindeki baskıların devam etmesi halinde küresel enflasyonun 2027'nin ilk yarısında yüksek seviyelerde kalabileceğini kaydeden Gautry, yılın ikinci yarısında ise olumlu baz etkilerinin desteğiyle enflasyonda kademeli gerileme beklediklerini söyledi.

Enerji maliyetlerinden kaynaklanan baskıların diğer sektörlere yayılarak çekirdek enflasyonu da etkilediğini belirten Gautry, bu durumun merkez bankalarının para politikalarında sıkı duruşu sürdürmesine neden olabileceğini ifade etti.

FED VE ECB İÇİN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Küresel para politikalarına ilişkin öngörülerini de paylaşan Gautry, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında politika faizini yüzde 4,50 seviyesine yükseltmesinin beklendiğini söyledi.

Fed'in gelecek yılın ilk çeyreğinde ilave bir faiz artırımına gidebileceğini belirten Gautry, çekirdek enflasyonun hızlanması halinde faiz oranının yüzde 4,75'e çıkabileceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da aralık ayında ve 2027 yılının ilk çeyreğinde faiz artırımlarını sürdürmesinin beklendiğini aktaran Gautry, yılın başında enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde kalması öngörüsü nedeniyle faiz oranlarının yüzde 3 seviyesine ulaşabileceğini kaydetti.

Gautry, merkez bankalarının enflasyonu yeniden kontrol altına alabilecekleri konusunda piyasaları ikna edememeleri halinde faiz artışlarının hisse senedi değerlemeleri ve uzun vadeli tahvil getirileri üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.