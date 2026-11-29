Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan polislerin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kapsamlı personel düzenlemesi Maliye Bakanlığı'nın incelemesine sunuldu.

Polislerin mesleğe başladıkları andan emekliliklerine kadar çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan taslakta, teşkilat yapısının değişen suç türleri ve güvenlik ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi de öngörülüyor.

İZİN GÜNÜNDE GÖREVE ÇAĞRILAN POLİSE FAZLA MESAİ ÜCRETİ

Taslak düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri, polislerin izin günlerinde yaptıkları ek görevler için ücret alması oldu.

Futbol karşılaşmaları, mitingler ve bayramlar gibi nedenlerle dinlenme günlerinde göreve çağrılan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi planlanıyor. Fiilen çalışılan ek saatlerin kayıt altına alınarak süre üzerinden ücretlendirilmesi, gece mesaileri ve resmî tatil çalışmalarında ise farklı ödeme kriterlerinin uygulanması öngörülüyor.

POLİSLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNE YASAL SINIR GELİYOR

Yeni düzenlemeyle polislerin çalışma sürelerine de yasal üst sınır getirilmesi hedefleniyor.

Dört gruplu çalışma modeline geçiş kapsamında 55 ilde tamamen, 20 ilde ise kısmen uygulanan 12-36 çalışma sisteminin yanı sıra haftalık ve aylık mesai süreleri için yasal sınırlar belirlenmesi planlanıyor. Olağanüstü durumlar dışında personelin dinlenme sürelerinin bölünmemesi amaçlanıyor.

TERFİ VE TAYİN SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Taslakta terfi, atama ve branşlaşma süreçlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik maddeler de bulunuyor.

Polis amirlerinin terfi sisteminde kıdem, mesleki başarı, eğitim, uzmanlık ve görev tecrübesinin ağırlığının yeniden hesaplanması planlanıyor. Kadro yetersizliği nedeniyle terfi edemeyen personelin mağduriyetini giderecek adımların da atılması hedefleniyor.

Atama ve yer değiştirme işlemlerinde ise zorunlu bölge hizmeti, görev puanları, şark süreleri ve eş ya da sağlık mazeretine dayalı tayinlerin yeniden ele alınması öngörülüyor. Çocukların eğitim durumunun ve aile bütünlüğünün gözetilmesi, görev yerlerinin daha öngörülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

UZMAN POLİSLİK VE MALİ HAKLAR GÜNDEMDE

Siber suçlar, dijital delil inceleme, kriminal araştırmalar ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda uzmanlaşan polislerin kendi branşlarında istihdam edilmesinin önü açılacak. Bu alanlarda görev yapan personel için farklı mali hakların tanımlanması da değerlendiriliyor.

Öte yandan Emniyet Teşkilatı'nın başkanlık statüsüne geçirilmesi ve idari yapısının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesi planlanıyor. Böylece güvenlik ihtiyaçlarına göre yeni birimlerin kurulması veya mevcut birimlerin güncellenmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

POLİSLER İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK MEKANİZMASI

Düzenlemede personelin psikolojik ve mesleki sağlığına yönelik adımlar da yer alıyor. Ağır ve travmatik olaylarda görev alan personelin düzenli takibi, psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve mesleki tükenmişliğin önlenmesi için özel mekanizmalar kurulması planlanıyor.

Teknik ve sivil personelin mali haklarında iyileştirme yapılması da taslakta ele alınan başlıklar arasında bulunuyor.

JANDARMA'DA 12-36 MESAİ SİSTEMİ İÇİN TAKVİM

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik ayrı bir reform çalışması yürütülüyor.

Emniyet personel kanunundan bağımsız ilerleyen çalışmayla Jandarma'da 12-36 mesai sistemine Ocak 2027 itibarıyla büyük ölçüde geçilmesi, Haziran 2027'de ise uygulamanın tamamen tamamlanması hedefleniyor.