Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni haftanın gündeminde sosyal güvenlik, istihdam, enerji ve yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Genel Kurul’da görüşmeleri sürdürülecek kanun teklifi, toplam 15 maddeden oluşuyor ve 10 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifte Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan düzenlemeler de bulunuyor.

2027 yılı bütçe teklifine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler cuma günü tamamlandı. Bütçe teklifinin 7 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’na gelmesi planlanıyor. Bu tarihten önce Genel Kurul’un gündemindeki çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

2,2 MİLYON KİŞİNİN GSS PRİM BORCU SİLİNECEK

Kanun teklifinin öne çıkan maddelerinden biri, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin düzenleme oldu. Buna göre 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait GSS primleri ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcu silinecek.

KADIN VE GENÇ İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK UZATILIYOR

Teklifte, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında uygulanan istihdam teşviklerine ilişkin düzenleme de yer alıyor. İlave istihdamın artırılması ve özel politika gerektiren kadın, gençler ile mesleki ve teknik eğitim belgesine sahip işsizlerin çalışma hayatına katılımının desteklenmesi amacıyla verilen teşvikin 31 Aralık 2028’e kadar sürdürülmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanına, teşvikin uygulama süresini 31 Aralık 2029’a kadar uzatma yetkisi verilmesi de teklif kapsamında bulunuyor.

Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle, aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim gören ve staj yapan öğrencilere verilen ücretlere yönelik devlet katkısında Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisinin süresi de her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarılacak. Devlet desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanına verilecek. Bu düzenlemenin 14 Eylül 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

FON TASFİYESİ DÜZENLEMESİ TARTIŞMA YARATTI

Kanun teklifinin en çok tartışılan maddelerinden biri ise tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarıyla ilgili düzenleme oldu.

Teklifin 13’üncü maddesinde yer alan hükme göre, kanun kapsamındaki iş ve işlemlerde görevlendirilenler ile tasfiye, devretme ve devralma süreçlerini yürüten bankalar ve bu bankaların görevlendirdiği kişiler, konusu suç teşkil eden fiiller hariç olmak üzere, görevleriyle ilgili 17 Eylül 2026’dan itibaren aldıkları kararlar ve gerçekleştirdikleri eylem ve işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluk taşımayacak.

Söz konusu düzenleme muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, düzenlemeyi eleştirerek fon tasfiyesinden sorumlu kişilere hukuki muafiyet getirilmesini sorguladı. Özdağ, bu kişilere hukuki koruma sağlanmaya çalışılmasının soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE LNG DÜZENLEMELERİ DE GÜNDEMDE

Genel Kurul’da görüşmelerine geçen hafta başlanan ancak maddelerine geçilemeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amacıyla kullanımına ilişkin kanun teklifi üzerindeki çalışmalara da devam edilecek.

Teklif kapsamında yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin yarışma yoluyla tahsis edilmesi öngörülüyor. Yarışmalarda kapalı teklif, açık eksiltme veya açık artırma yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağı, ilgili alanların teknik ve idari özellikleri ile bağlantı kapasitesi dikkate alınarak hazırlanacak şartnamede belirlenecek.

Yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde başka bölgelerde hizmet vermesine de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

KIYMETLİ MADEN VE PETROL RAFİNERİLERİNE VERGİ DÜZENLEMESİ

Kanun teklifiyle üretim faaliyeti yürüten kıymetli maden ve petrol rafinerileri ile tütün mamulleri ve alkollü içki üreticilerine uygulanacak kurumlar vergisinde indirimli oran uygulamasının dışında bırakılmaları da öngörülüyor.

Düzenlemenin 2027 yılı ve sonraki vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara uygulanması planlanıyor. Özel hesap dönemine tabi kurumlar açısından ise 2027 yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlar kapsama alınacak.

JANDARMA, SAHİL GÜVENLİK VE POLİS OKULLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Teklifte Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubay adayları ile fakülte ve meslek yüksekokullarına alınacak adaylarda aranacak niteliklerin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Adaylara uygulanacak sınavların usul ve esaslarına yönelik temel ilke ve çerçevenin oluşturulması hedefleniyor.

Polis Yükseköğretim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle ise polis meslek yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile eğitim ve öğretim hakkına ilişkin sınırlamaların düzenlenmesi planlanıyor.

KOMİSYONLARDA ZİRAAT BANKASI VE TURİZM RAPORU GÖRÜŞÜLECEK

TBMM’de komisyon çalışmaları da yeni haftada devam edecek. KİT Komisyonu’nda kurumların 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesaplarının görüşülmesi sürecek. Bu hafta komisyonda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşlarının hesapları ele alınacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 2025 yılı raporuna ilişkin Sayıştay Tezkeresi görüşülecek.