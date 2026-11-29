Paylaşılan temettü takvimine göre DESA koduyla işlem gören Desa Deri’nin temettü ödeme tarihi 30 Kasım olarak açıklandı. Şirketin pay başına temettü tutarı 0,08 TL, temettü verimi ise yüzde 1,04 olarak kaydedildi.

Böylece DESA yatırımcıları, belirtilen tarihte şirketin temettü ödemesinden yararlanabilecek.

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