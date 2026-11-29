Aracı kurum, haftalık işlemlerinde en fazla net alımı ASTOR hisselerinde yaparken, satış tarafında TURSG ilk sırada yer aldı.

HSBC haftayı tavanla kapatan ASTOR hissesinden 6,3 milyonluk alım yaptı. ASTOR hissesi haftanın son gününde yüzde 9,98 yükselerek 160,90 TL’den kapattı.

Paylaşılan aracı kurum dağılımı verilerine göre HSBC’nin haftalık net hacmi 663 milyon 77 bin 48 olarak gerçekleşti. Alım tarafında ASTOR, SAHOL ve GARAN öne çıkarken, satış tarafında TURSG, ISCTR ve YKBNK dikkat çekti.

HSBC’NİN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

HSBC, 23-27 Kasım haftasında en yüksek net alımı 6 milyon 379 bin 204 lot ile ASTOR hissesinde gerçekleştirdi. ASTOR’u 2 milyon 618 bin 187 lotla SAHOL ve 2 milyon 98 bin 776 lotla GARAN takip etti.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet ASTOR 6.379.204 23,71 154,718 SAHOL 2.618.187 9,73 75,366 GARAN 2.098.776 7,80 147,619 TAVHL 1.846.192 6,86 287,484 ASELS 1.276.768 4,74 331,699 Diğer 12.689.708 47,16 -

Kaynak: ForInvest

HSBC’NİN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise TURSG açık ara ilk sırada yer aldı. HSBC, TURSG hisselerinde 111 milyon 977 bin 868 lotluk net satış gerçekleştirdi. ISCTR 31 milyon 829 bin 992 lot, YKBNK ise 15 milyon 10 bin 632 lot net satışla öne çıktı.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet TURSG -111.977.868 51,12 2,797 ISCTR -31.829.992 14,53 11,322 YKBNK -15.010.632 6,85 31,809 SASA -11.807.201 5,39 1,453 HEKTS -8.335.264 3,81 1,371 Diğer -40.082.275 18,30 -

HSBC’nin haftalık işlem dağılımında ASTOR en fazla net alım yapılan hisse olurken, TURSG en fazla net satış gerçekleştirilen hisse olarak kayıtlara geçti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.