Aracı kurum dağılımı verilerine göre ASTOR hissesinde ilk 5 alıcının net lot miktarı 8 milyon 865 bin 532, ilk 5 satıcının net lot miktarı ise 7 milyon 576 bin 89 olarak gerçekleşti. İlk 5 alıcı ve satıcı arasındaki net fark 1 milyon 289 bin 443 lot oldu.

ASTOR HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Hafta boyunca ASTOR hissesinde en fazla alımı 6 milyon 379 bin 204 lot ile HSBC gerçekleştirdi. HSBC, ilk 5 alıcı arasındaki işlemlerin yüzde 63,29’unu oluşturdu. İkinci sırada 1 milyon 538 bin 515 lotla TEB, üçüncü sırada ise 371 bin 176 lotla Yatırım F... yer aldı.

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet HSBC 6.379.204 63,29 154,718 TEB 1.538.515 15,26 149,569 Yatırım F... 371.176 3,68 151,906 ÜNLÜ 292.780 2,90 147,903 GLOBAL 283.857 2,82 151,653 Diğer 1.214.438 12,05 -

ASTOR HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ilk sırayı 2 milyon 926 bin 190 lotluk net satışla İş Yatırım aldı. Bank of America 2 milyon 116 bin 495 lotluk satışla ikinci, Garanti ise 998 bin 488 lotla üçüncü sırada yer aldı.

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet İş Yatırım -2.926.190 29,03 155,575 Bank of... -2.116.495 21,00 138,064 GARANTİ -998.488 9,91 155,99 MIDAS -997.160 9,89 150,832 MEKSA -537.756 5,33 156,366 Diğer -2.503.881 24,84 -

ASTOR hissesinde haftanın dikkat çeken işlemi HSBC’nin 6,3 milyon lotu aşan net alımı oldu. Satış tarafında ise İş Yatırım ve Bank of America öne çıktı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.