Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerine borcu bulunan vatandaşlar ve işletmeler için yeni bir ödeme kolaylığı hazırladı. Düzenlemeyle yıllık tecil faizi yüzde 29’dan yüzde 18’e indirilecek, borçlar mali durumuna göre 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. 10 milyon TL’yi aşmayan borçlarda teminat istenmeyecek. Başvurular için son tarih ise 5 Şubat 2027 olacak.

Hazırlanan düzenlemeye göre, vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 30 Kasım 2026 veya öncesinde olan alacaklar taksitlendirme kapsamına alınacak. Borçlular, başvuru yapmaları halinde mevcut tecil faizinden daha düşük bir oranla borçlarını 72 aya kadar ödeyebilecek.

VERGİ BORÇLARINDA FAİZ YÜZDE 18’E DÜŞÜYOR

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri tecil faizindeki indirim oldu. Taksitlendirmelerde uygulanacak yıllık tecil faizi yüzde 18 olarak belirlendi. Böylece halen yüzde 29 olan cari tecil faizinde 11 puanlık düşüş yapılması öngörülüyor.

Bu değişiklikle vergi borçlarını taksitlendiren mükelleflerin faiz yükünün azaltılması hedefleniyor.

BORÇLARA 72 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI

Yeni düzenlemeyle borçlulara mali durumlarına göre farklı taksit seçenekleri sunulacak. Buna göre borçlar genel olarak 48 taksitte ödenebilecek. Borçlunun zor durumda olması halinde taksit sayısı 60'a, çok zor durumda olması halinde ise 72'ye çıkarılabilecek.

Katma Değer Vergisi (KDV) borçları için azami taksit süresi 36 ay olacak. Böylece daha önce 12 ay taksit imkânı tanınan KDV borçlarında 24 aylık ek süre sağlanması planlanıyor.

İl özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile bunlara bağlı kamu tüzel kişileri ve sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait olan tüzel kişilerin borçları da 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.

10 MİLYON TL’YE KADAR BORÇLARDA TEMİNAT İSTENMEYECEK

Düzenlemede teminat şartlarına ilişkin de kolaylık sağlanıyor. Borç tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan mükelleflerden taksitlendirme sırasında teminat istenmeyecek.

Borç miktarının 10 milyon TL’yi aşması halinde ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek.

HANGİ BORÇLAR TAKSİTLENDİRME KAPSAMINA ALINACAK?

Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 30 Kasım 2026 ve öncesinde olan çok sayıda kamu alacağı düzenleme kapsamında yer alacak.

Taksitlendirme imkânı sunulması planlanan borçlar arasında şunlar bulunuyor:

Gelir vergisi

Kurumlar vergisi

Katma Değer Vergisi (KDV)

Harçlar

Trafik idari para cezaları

Ecrimisil

Adli para cezaları

Öğrenim kredisi borçları

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), geçici vergi ve bunlarla bağlantılı alacaklar ise taksitlendirme kapsamı dışında tutulacak.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 5 ŞUBAT 2027

Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 5 Şubat 2027 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekecek. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Mükellefler ayrıca vergi dairelerine doğrudan veya posta yoluyla da müracaat edebilecek.

Düzenleme, ödemeleri devam eden veya başvurusu değerlendirme aşamasında bulunan mevcut taksitlendirmeler için de uygulanabilecek. Daha önceki düzenleme kapsamında taksitlendirilen borçlar da yeni şartlardan yararlanabilecek.

Daha önce taksitlendirme başvurusu yapanların yeniden başvuruda bulunması halinde borçları yeni düzenlemeye göre değerlendirilecek. Mevcut taksitlendirmelerde ise herhangi bir yeni başvuruya gerek olmadan, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüzde 18 tecil faizi uygulanacak.

İLK TAKSİT ŞUBAT 2027’DE ÖDENECEK

Taksitlendirilen borçların ilk ödemesinin Şubat 2027'de yapılması, sonraki taksitlerin ise aylık olarak devam etmesi planlanıyor.

Taksitlerin zamanında ve eksiksiz ödenmemesi durumunda taksitlendirme ihlal edilmiş sayılacak. Bununla birlikte bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksitin süresinde veya tam olarak ödenmemesi, ödenmeyen tutarın sonraki taksit döneminde tamamlanması şartıyla ihlal nedeni olmayacak.

Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmesi halinde ise söz konusu borçlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek.

Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçlar da taksitlendirme ihlal edilmediği sürece araç muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacak. Ancak araçların satış ve devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için taksitlendirilen borçların tamamının ödenmiş olması gerekecek.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN BORÇ YAPILANDIRMASI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde vergi dairesine borcu bulunanlara önemli ödeme kolaylıkları sunulacağını belirtti.

Şimşek, özellikle tecil faizi, teminat ve taksit süreleri bakımından mükelleflere daha uygun koşullar sağlanacağını ifade etti. Düzenlemeyle borçluların faiz yükünün azalacağını ve uzun vadeli ödeme imkânı sayesinde ekonomik faaliyetlerini daha öngörülebilir şekilde sürdürebileceklerini kaydetti.

Şimşek, üretim yapan firmaların zorlu küresel ekonomik koşullardan daha az etkilenmesi amacıyla uzun vadeli ve düşük faizli taksitlendirme imkânı sunulacağını vurguladı.