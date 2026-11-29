Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ, yeni mağaza yatırımına ilişkin gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, sürdürülebilir büyüme stratejisi, pazar payının artırılması ve Türkiye genelindeki mağazacılık ağının genişletilmesi hedefleri doğrultusunda İstanbul’da yeni şube açıldığı belirtildi.

ÇİTLEKÇİ’NİN YENİ ADRESİ GÜNGÖREN OLDU

Şirketin İstanbul Güngören ilçesi, Güven Mahallesi, Karadeniz Caddesi, Renault Servisi N1 adresinde açtığı yeni mağaza, “Çitlekçi Mağazacılık Gıda Anonim Şirketi İstanbul Güngören Şubesi” unvanıyla faaliyet gösterecek.

19 Kasım 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilen şube, 20 Kasım 2026 tarih ve 11713 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildi. Yaklaşık 2 bin 950 metrekare toplam mağaza alanına sahip olan şube, 29 Kasım 2026 itibarıyla satış operasyonlarına başladı.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ MAĞAZA SAYISI 43'E YÜKSELDİ

Yeni mağazanın açılmasıyla birlikte Çitlekçi'nin Türkiye genelindeki mağaza sayısı 43'e ulaştı. Şirket, İstanbul gibi büyük bir tüketici pazarında mağazacılık faaliyetlerini genişleterek marka bilinirliğini, müşteri erişimini ve satış hacmini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada, yeni mağazanın şirketin cirosuna, kârlılığına ve operasyonel verimliliğine olumlu katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Çitlekçi, sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejisi kapsamında yeni mağaza yatırımlarına devam ederek sektördeki konumunu güçlendirmeyi ve yatırımcıları için uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor.

CITAS hisseleri 73,70 TL’den Ağustos ayında halka arz olmuştu. CITAS hisseleri haftalık bazda yüzde 9,89 değer kaybetti. 107,50 TL’den kapattı.

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