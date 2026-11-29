Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler arasında analist raporlarına göre en yüksek getiri potansiyeline sahip şirketler belli oldu. Son 6 ay içerisinde yayımlanan analist raporlarının hedef fiyatları ile güncel hisse fiyatlarının karşılaştırıldığı listede ASTOR ilk sırada yer aldı. ASTOR hissesinde potansiyel getiri yüzde 138,91 olarak hesaplandı.

ASTOR VE TRMET İLK İKİ SIRADA

Listede ASTOR'un güncel fiyatı 160,900 TL olarak gösterilirken hedef fiyatı 384,407 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar üzerinden hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 138,91 oldu.

İkinci sıradaki TRMET hissesinde güncel fiyat 101,400 TL, hedef fiyat 225,100 TL olarak yer aldı. Hissenin potansiyel getirisi yüzde 121,99 olarak hesaplandı.

Üçüncü sırada bulunan Migros'un (MGROS) güncel fiyatı 410,250 TL, hedef fiyatı ise 886,897 TL oldu. MGROS'un getiri potansiyeli yüzde 116,18 olarak listelendi.

İŞTE ANALİST RAPORLARINA GÖRE GETİRİ POTANSİYELİ YÜKSEK HİSSELER

Listede yer alan hisselerin güncel fiyatları, hedef fiyatları ve potansiyel getiri oranları şöyle:

Hisse Güncel fiyat Hedef fiyat Potansiyel getiri ASTOR 160,900 TL 384,407 TL %138,91 TRMET 101,400 TL 225,100 TL %121,99 MGROS 410,250 TL 886,897 TL %116,18 SAHOL 75,600 TL 157,618 TL %108,49 FROTO 68,250 TL 131,495 TL %92,67 EKGYO 16,510 TL 31,758 TL %92,36 TTKOM 45,880 TL 87,706 TL %91,16 SISE 31,900 TL 60,317 TL %89,08 TCELL 89,400 TL 162,114 TL %81,34 AEFES 15,430 TL 27,177 TL %76,13 TOASO 255,250 TL 444,840 TL %74,28

Listede yer alan oranlar, analist raporlarındaki hedef fiyatlar ile ekrandaki güncel fiyatlar arasındaki potansiyel farkı gösteriyor. Hedef fiyatlar kesinleşmiş getiri veya garanti edilmiş kazanç anlamına gelmiyor.

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