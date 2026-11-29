Kripto para ve değerli metal piyasalarında satış baskısı devam ederken Bitcoin, Ethereum, altın ve doların teknik göstergeleri farklı sinyaller vermeye başladı. 25 Kasım tarihli teknik analize göre Bitcoin 59 bin dolar seviyelerine gerilerken altın da dolar karşısındaki düşüş trendini sürdürdü. Buna karşın altın destekli PAXG tokeninin Bitcoin karşısındaki güçlü performansı öne çıktı.

BİTCOİN RSI GÖSTERGESİ 25'İN ALTINA DÜŞTÜ

Bitcoin'in günlük göreceli güç endeksi (RSI), fiyatlardaki gerilemeyle birlikte 25 seviyesinin altına indi. Bu görünüm, Bitcoin'in teknik açıdan aşırı satım bölgesine girdiğine işaret etti.

Haziran ayında da benzer bir hareket yaşanmıştı. Bitcoin, aşırı satım bölgesinde birkaç gün kaldıktan sonra toparlanmış, ancak ilerleyen süreçte yeniden düşüşe geçmişti.

Mevcut görünümde yatırımcıların takip ettiği önemli göstergelerden biri, Bitcoin'in momentum göstergesinin aşırı satım bölgesinden çıkıp çıkamayacağı oldu.

ETHEREUM BİTCOİN'E GÖRE DAHA DİRENÇLİ

Ethereum da Bitcoin ile birlikte değer kaybetmesine rağmen pazartesi günü daha güçlü bir toparlanma gerçekleştirdi.

Ethereum'un günlük RSI göstergesinin 25 seviyesinin üzerinde kalması, son düşüş sürecinde Bitcoin'e kıyasla daha dirençli bir görünüm sergilediğine işaret etti.

Piyasa değeri bakımından ilk 10 kripto para dışında kalan dijital varlıkların Bitcoin karşısındaki göreceli değeri de yükseldi. Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki payı ağustos ortasından bu yana en düşük seviyesine gerilerken daha küçük kripto paraların piyasa payı günlük ortalamasının üzerine çıktı.

Ancak bu gelişme, söz konusu kripto paraların dolar karşısında değer kazandığı anlamına gelmiyor. Bitcoin'in diğer dijital varlıklardan daha hızlı değer kaybetmesi de bu ayrışmaya neden olabiliyor.

DOLAR ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ İVMESİ ZAYIFLIYOR

Teknik analizde kullanılan dolar endeksi, sekiz günlük aşırı alım döneminin ardından dirençle karşılaştı. Günlük RSI göstergesinin düşüş yönlü sinyal vermesi, doların yükseliş momentumunun zayıfladığına işaret etti.

Analizde, dolar endeksinin takip edilen trend bandına doğru geri çekilebileceği değerlendirildi.

ALTIN BİTCOİN KARŞISINDA GÜÇLÜ KALIYOR

Spot altın, dolar karşısında haftalardır günlük trend bandının altında işlem görmesine rağmen altın destekli PAXG tokeni Bitcoin karşısında yükseliş trendini koruyor.

PAXG/BTC paritesindeki yukarı yönlü hareket, altının Bitcoin'e kıyasla daha güçlü performans sergilediğini ortaya koyuyor.

Analizde, bu paritede yaşanabilecek olası bir geri çekilmenin, spot altının dolar karşısındaki hareketinden bağımsız olarak Bitcoin'in altın karşısında yeniden güç kazanması anlamına gelebileceği belirtildi.

PİYASALARDA HANGİ GÖSTERGELER TAKİP EDİLECEK?

Önümüzdeki işlem seanslarında Bitcoin'in aşırı satım bölgesinden çıkıp çıkamayacağı ve altının Bitcoin karşısındaki göreceli gücünü koruyup koruyamayacağı izlenecek.

Bitcoin'in RSI göstergesindeki hareketin yanı sıra Ethereum'un göreceli performansı, dolar endeksinin trend bandına yaklaşımı ve PAXG/BTC paritesindeki seyir de piyasaların yönü açısından takip edilen teknik göstergeler arasında bulunuyor.

Kaynak: Dünya