Dün alış ağırlıklı bir seyirle günü yüzde 0,82 kazançla 12.250,68 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde, yeni işlem gününün ilk yarısında satıcılı bir tablo öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD banka bilançolarından gelen karışık sinyaller yön arayışını zorlaştırırken, piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine kilitlendi.

Dünkü işlemlerde net alıcı pozisyonunda yer alan Bank of America (BofA), 14 Ekim seansının ilk yarısında güçlü satış tarafına geçti. Saat 12:14 itibarıyla BofA'nın Borsa İstanbul'daki net satış hacmi -880,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

BofA'nın gün ortası işlemlerindeki dağılımı şu şekilde şekillendi:

BofA'nın En Çok Sattığı Hisseler (Net Satım)



• THYAO (Türk Hava Yolları): -268,77 milyon TL (yüzde 16,75 pay, maliyet: 283,705 TL)

• ASELS (Aselsan): -258,28 milyon TL (yüzde 16,10 pay, maliyet: 345,294 TL)

• AKBNK (Akbank): -139,66 milyon TL (yüzde 8,70 pay, maliyet: 67,806 TL)

• TUPRS (Tüpraş): -104,71 milyon TL (yüzde 6,53 pay, maliyet: 388,886 TL)

• TRALT (Türk Altın İşletmeleri): -89,38 milyon TL (yüzde 5,57 pay, maliyet: 43,464 TL)

• Diğer Satışlar: -743,54 milyon TL (yüzde 46,35 pay)

BofA'nın En Çok Aldığı Hisseler (Net Alım)



• KCHOL (Koç Holding): +69,02 milyon TL (yüzde 9,54 pay, maliyet: 212,54 TL)

• KRDMD (Kardemir D): +61,32 milyon TL (yüzde 8,47 pay, maliyet: 44,263 TL)

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): +58,92 milyon TL (yüzde 8,14 pay, maliyet: 37,493 TL)

• KTLEV (Katılımevim): +38,69 milyon TL (yüzde 5,35 pay, maliyet: 7,089 TL)

• GARAN (Garanti BBVA): +30,02 milyon TL (yüzde 4,15 pay, maliyet: 131,397 TL)

• Diğer Alımlar: +465,63 milyon TL (yüzde 64,35 pay)

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN BANGKOK'TA DEĞERLENDİRMELER

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Bangkok’taki yıllık toplantılarında konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" sunumunu gerçekleştirdi.

Karahan, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesine rağmen çekirdek enflasyonda yavaşlama eğiliminin sürdüğünü belirtti. Sıkı para politikası duruşunun Türk lirasına olan varlık tercihini güçlü tuttuğunu vurgulayan Karahan, dönemsel fon çıkışlarının yerleşiklerin TL cinsi araçlara ilgisini zayıflatmadığını ifade etti.

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