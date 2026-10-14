Borsa İstanbul'da menkul kıymet tedbir listesinde yer alan iki şirketin paylarına yönelik kısıtlamalarda süre doldu.

14 Ekim 2026 itibarıyla Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) ve Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) hisselerinde uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasaklarının sona ermesi öngörülüyor.

Yeni bir tedbir veya uzatma kararı bulunmaması halinde hisseler, ilgili kısıtlamalar olmadan işlem görebilecek.

BUGÜN TEDBİRLERİ SONA EREN HİSSELER

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO)

Açığa satış yasağı

Kredili işlem yasağı

Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN)

Açığa satış yasağı

Kredili işlem yasağı

AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI NEDİR?

Açığa satış yasağı, yatırımcıların sahip olmadıkları payları ödünç alarak satmalarını engelleyen bir tedbirdir.

Kredili işlem yasağı ise ilgili hisselerin aracı kurum kredisi kullanılarak satın alınmasını kısıtlar.

Bu tedbirlerin sona ermesi, hisselerde ilgili işlem türlerinin yeniden gerçekleştirilebilmesine olanak tanır. Ancak tedbirlerin kalkması, hisse fiyatlarının mutlaka yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmez.