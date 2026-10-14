Astor Enerji tarafından açıklanan takvime göre 15 Ekim 2026 Perşembe günü brüt yüzde 219,114 ve net yüzde 186,247 oranında temettü dağıtılacak.

Nakit kâr payı tutarları hisse başına şu şekilde yansıyacak:

• Brüt Temettü: 2,1911471 TL

• Net Temettü: 1,8624750 TL

NAKİT BAKİYELER 19 EKİM PAZARTESİ HESABA GEÇECEK

Borsa İstanbul düzenlemeleri gereği temettü ödemeleri T+2 takas günü esasına göre nakde dönüştüğü için hak edilen tutarlar yatırımcıların hesaplarında 19 Ekim 2026 Pazartesi günü kullanılabilir bakiyeye dönüşecek.

TEMETTÜ HAKKI İÇİN SON GÜN BUGÜN (14 EKİM)

Kâr payı ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 14 Ekim 2026 tarihli seans kapanışı itibarıyla portföylerinde ASTOR hisse senedi bulundurması yeterli olacak. Şirketin temettü verimi oranı da bugün gerçekleşecek kapanış fiyatının ardından kesinleşecek.

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