Borsa İstanbul'da işlem gören Etiler Gıda (ETILR), yurt dışı satışlarına yönelik milyonlarca liralık yeni bir anlaşmaya imza attı. Şirket, Polonya merkezli SWEET NUTS SP. Z O.O. ile yaklaşık 555,4 milyon TL (10,08 milyon euro) referans ticari bedelli satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında yüzlerce ton gıda ürününün Polonya merkezli şirkete satılması öngörülüyor.

ETİLER GIDA'DAN 555 MİLYON TL'LİK SATIŞ ANLAŞMASI

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), 14 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Polonya merkezli SWEET NUTS SP. Z O.O. ile uluslararası ticari satış sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

13 Ekim 2026 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanan sözleşmenin referans ticari bedeli 555.402.549 TL (10.077.560 euro) olarak açıklandı.

POLONYA'YA HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK?

Anlaşma kapsamında satışı öngörülen ürünler şöyle:

Ürün Miktar Antep fıstığı içi 125 ton Kavrulmuş Antep fıstığı 160 ton Baklavalık yağ 7.680 teneke Çekirdek 100 ton

ANLAŞMA 1 YIL SÜRECEK

Şirketin açıklamasına göre sözleşme, imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacak. Ürünlerin sevkiyatları, tarafların karşılıklı belirleyeceği teslimat programına göre gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte açıklanan 555,4 milyon TL'lik tutarın kesinleşmiş satış geliri olmadığı belirtildi. Nihai satış fiyatları, piyasa koşulları ve hammadde fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak tarafların yazılı mutabakatıyla belirlenecek.

Etiler Gıda, söz konusu ticari iş ilişkisinin şirketin faaliyetlerine ve cirosuna olumlu katkı sağlamasını beklediğini bildirdi.

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