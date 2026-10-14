Hisselerindeki kaybı artan Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS), finansal performansına ilişkin bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayımlanan haber ve değerlendirmeler hakkında KAP üzerinden açıklama yaptı.

Şirket, söz konusu paylaşımlardaki veri ve oranların resmi finansal tablolarıyla örtüşmediğini belirterek yatırımcıları resmi açıklamaları esas almaya çağırdı.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, son dönemde şirketin finansal performansına ilişkin yayımlanan haber ve yorumlar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Şirket açıklamasında, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında yer alan değerlendirmelerde kullanılan veri ve oranların hangi dönemler baz alınarak hesaplandığının açıkça belirtilmediği ifade edildi. Ayrıca paylaşımlardaki finansal verilerin ve oranların, KAP’ta yayımlanan resmi ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarla örtüşmediği kaydedildi.

ERBOSAN’DAN ENFLASYON DÜZELTMESİ VURGUSU

Açıklamada, piyasa koşulları ve dönemsel etkiler dikkate alınmadan yapılan karşılaştırmaların yatırımcıları yanıltabilecek yorumlara neden olabileceği belirtildi.

Şirket, enflasyon düzeltmesi standartlarının finansal tablolar üzerinde parasal pozisyon güncellemeleri nedeniyle önemli muhasebesel etkiler oluşturabildiğine dikkat çekti. Bu düzeltmeler sonucunda ortaya çıkan raporlama farklılıklarının, operasyonel nakit akışından ve esas faaliyet performansından bağımsız sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

ERBOSAN, bu nedenle geçmiş dönemlerle yapılan yüzeysel karşılaştırmaların yanıltıcı olabileceğini bildirdi.

YATIRIMCILARA RESMİ KAYNAKLARI TAKİP ETME ÇAĞRISI

ERBOSAN, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Borsa İstanbul mevzuatı kapsamında finansal sonuçlarını, borçluluk yapısını ve faaliyet raporlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığını vurguladı.

Şirket, yatırımcıların mali yapı ve faaliyet sonuçlarına ilişkin doğru bilgiye ulaşabilmeleri için yalnızca KAP üzerinden yayımlanan resmi bildirimlerin ve şirketin kurumsal internet sitesindeki finansal raporların esas alınmasını istedi.

ERBOS hisseleri yazım sırasında yüzde 2,09'luk düşüş ile 112,6 TL'den işlem gördü. Haftalık bazda kayıp yüzde 4,66, aylık bazda kayıp yüzde 23,71 oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.