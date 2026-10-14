Açıklamalara göre Bank of America'nın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu Merrill Lynch International aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sonucunda bir şirkette dolaylı pay oranı yüzde 3'ü aşarken üç şirkette bu seviyenin altına geriledi.

BOFA, PRZMA HİSSESİNDE PAY ORANINI YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNE ÇIKARDI

Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) paylarında 12 Ekim 2026 tarihinde 11,74-12,21 TL fiyat aralığından 2.417.458 lot alış ve 65.145 lot satış gerçekleştirildi.

İşlemler sonucunda net 2.352.313 lot alış yapıldı.

Böylece Bank of America'nın dolaylı pay oranı yüzde 0,238'den yüzde 3,275'e yükseldi.

AVHOL HİSSESİNDE PAY ORANI YÜZDE 3'ÜN ALTINA İNDİ

Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) paylarında 29,35-30,15 TL fiyat aralığından 209.754 lot alış ve 398.213 lot satış gerçekleştirildi.

Net 188.459 lot satışın ardından kurumun dolaylı pay oranı yüzde 3,250'den yüzde 2,744'e geriledi.

FRIGO HİSSESİNDE 10,9 MİLYON LOT NET SATIŞ

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) paylarında 2,23-2,24 TL fiyat aralığından 5.227.815 lot alış ve 16.148.307 lot satış yapıldı.

İşlemler sonucunda 10.920.492 lot net satış gerçekleşti.

Böylece Bank of America'nın dolaylı pay oranı yüzde 4,266'dan yüzde 2,981'e geriledi.

ICUGS HİSSESİNDE 7,3 MİLYON LOT NET SATIŞ

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) paylarında 1,50-1,55 TL fiyat aralığından 4.955.599 lot alış ve 12.308.806 lot satış gerçekleştirildi.

Net 7.353.207 lot satışın ardından kurumun dolaylı pay oranı yüzde 3,688'den yüzde 1,572'ye düştü.

Böylece Bank of America'nın açıkladığı dört işlem arasında en yüksek net satış miktarı FRIGO hissesinde gerçekleşirken pay oranının yüzde 3'ü aştığı tek şirket PRZMA oldu.