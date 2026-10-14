Borsa İstanbul'da işlem gören GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL), yurt dışı faaliyetlerine ilişkin yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, Kazakistan'da gerçekleştirilen ilaç alım ihalesinde başarılı olduğunu ve anlaşmanın 2027 yılını kapsayacağını açıkladı.

GEN İLAÇ KAZAKİSTAN'DAKİ İLK İHALESİNİ KAZANDI

GEN İlaç'ın Kazakistan'da bulunan Temsilcilik Ofisi tarafından yetkilendirilen Med Service Plus şirketi, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın resmi kurumu SK Pharmacy tarafından düzenlenen ilaç alım ihalesine katıldı.

İhale sonucunda GEN İlaç'ın Ankara'daki üretim tesisinde üretilen, iloprost etken maddeli İlopera ürünü Kazakistan'daki ilk ihalesini kazandı.

Böylece şirketin Türkiye'de ürettiği İlopera ilacının Kazakistan pazarına yönelik satışında yeni bir aşamaya geçildi.

838 BİN 620 DOLARLIK SATIŞ KATKISI BEKLENİYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kazanılan ihalenin 2027 yılını kapsayacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında ilk ilaç transferinin Kasım 2026'nın sonunda gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

GEN İlaç, söz konusu anlaşmanın şirketin satışlarına toplam 838.620 dolar katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin (GEN) Kazakistan'da bulunan Temsilcilik Ofisi tarafından yetkilendirilen Med Service Plus Şirketi, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın resmi kurumu olan SK Pharmacy tarafından düzenlenen ilaç alım ihalesine katılmıştır.

Söz konusu ihale sonucunda, GEN'in Ankara'daki Üretim Tesisinde üretilen İloprost etken maddeli İlopera ürünü Kazakistan'daki ilk ihalesini kazanmıştır.

İlk ilaç transferinin 2026 yılının kasım ayının sonunda yapılması öngörülen anlaşma 2027 yılını kapsayacak olup GEN'in satışlarına toplam katkısı 838.620 USD olacaktır."