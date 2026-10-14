Borsa İstanbul'da yatırımcıların sahip olduğu hisse senedi portföylerinin büyüklüğü arasındaki fark, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine yansıdı.

13 Ekim 2026 tarihli verilere göre pay senedi piyasasındaki yatırımcı sayısı 6 milyon 693 bin 67 olarak kaydedilirken, toplam portföy büyüklüğü 7 trilyon 343 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Ancak yatırımcıların portföy büyüklüklerine göre dağılımı incelendiğinde, toplam değerin oldukça küçük bir yatırımcı grubunda yoğunlaştığı görüldü.

BORSADAKİ PORTFÖYLERİN YÜZDE 85,8'İ 25 BİN YATIRIMCIDA

Borsagündem'in aktardığı MKK verilerine göre, 10 milyon TL ve üzerinde hisse senedi portföyüne sahip yatırımcı sayısı 25 bin 448 oldu.

Toplam yatırımcıların yalnızca yüzde 0,38'ini oluşturan bu grubun portföy büyüklüğü 6 trilyon 298 milyar TL'ye ulaştı.

Böylece Borsa İstanbul'daki toplam portföy değerinin yaklaşık yüzde 85,8'inin, yatırımcıların yüzde 1'inden bile küçük bir bölümünde bulunduğu ortaya çıktı.

HER 10 YATIRIMCIDAN YAKLAŞIK 6'SININ PORTFÖYÜ 10 BİN TL'NİN ALTINDA

Verilerdeki bir diğer çarpıcı ayrıntı ise küçük yatırımcıların portföy büyüklüğü oldu.

Borsa İstanbul'da 1 TL ile 10 bin TL arasında portföye sahip yatırımcıların sayısı 3 milyon 947 bin 687 olarak kaydedildi.

Bu grup toplam yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde 59'unu oluşturmasına rağmen, sahip oldukları hisselerin toplam değeri yalnızca 6 milyar 570 milyon TL oldu.

Söz konusu tutar, borsadaki toplam portföy değerinin yaklaşık yüzde 0,09'una karşılık geliyor.

BORSADAN BİR AYDA 105 BİN YATIRIMCI EKSİLDİ

Eylül ayında yatırımcı sayısı bir önceki dönemdeki 6 milyon 798 bin 85 seviyesinden 6 milyon 693 bin 67'ye geriledi.

Böylece bir aylık dönemde yatırımcı sayısında 105 bin 18 kişilik azalma yaşandı.

Aynı dönemde toplam portföy değeri de 9 trilyon 515 milyar TL'den 7 trilyon 343 milyar TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 22,8 azaldı.

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YATIRIMCI DAĞILIMI

Portföy büyüklüğü Yatırımcı sayısı Portföy değeri 1 - 10.000 TL 3.947.687 6,57 milyar TL 10.001 - 1.000.000 TL 2.469.497 391,72 milyar TL 1.000.001 - 10.000.000 TL 250.435 646,54 milyar TL 10.000.001 TL ve üzeri 25.448 6,30 trilyon TL Toplam 6.693.067 7,34 trilyon TL

Veriler, Borsa İstanbul'da yatırımcıların büyük çoğunluğunun küçük portföylere sahip olduğunu, toplam hisse senedi değerinin ise yüksek tutarlı portföylerde yoğunlaştığını gösterdi.