Borsa İstanbul'da 14 Ekim 2026 işlemleri devam ederken, Ak Yatırım'ın aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Saat 12.02 itibarıyla kurum üzerinden 286,25 milyon TL'lik net alım gerçekleşti. Alım tarafında ZPLIB ve Aselsan (ASELS), satış tarafında ise Yapı Kredi (YKBNK) ve Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sıralarda yer aldı. Öte yandan Ak Yatırım'ın son bir aylık işlemlerinde yaklaşık 13 milyar TL'lik net satış gerçekleştirdiği görüldü.

AK YATIRIM BUGÜN HANGİ HİSSELERİ ALDI, HANGİLERİNİ SATTI?

14 Ekim 2026 saat 12.02 itibarıyla Ak Yatırım üzerinden 286 milyon 255 bin 330 TL'lik net alım gerçekleşti.

Gün içinde en yüksek net alım 139,98 milyon TL ile ZPLIB hissesinde görüldü. Bu hisseyi 56,90 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ve 41,92 milyon TL ile BİM (BIMAS) izledi.

Satış tarafında ise Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 106,08 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları'nda (THYAO) 105,09 milyon TL, Garanti BBVA'da (GARAN) ise 36,35 milyon TL net satış gerçekleşti.

AK YATIRIM'DAN BİR AYDA YAKLAŞIK 13 MİLYAR TL'LİK NET SATIŞ

14 Eylül-14 Ekim 2026(TSİ 12.02'ye kadar) tarihleri arasındaki işlemler incelendiğinde, Ak Yatırım üzerinden toplam 12 milyar 973 milyon 865 bin 165 TL'lik net satış yapıldığı görüldü.

Söz konusu dönemde özellikle Koç Holding ve Aselsan hisselerindeki net alımlar öne çıkarken, Türk Hava Yolları, BİM, İş Bankası ve Akbank hisselerinde yüksek tutarlı net satışlar gerçekleşti.

Ak Yatırım'ın son bir ayda en çok aldığı hisseler

Hisse Net alım (TL) Ortalama maliyet (TL) KCHOL 3.376.013.461,80 214,885 ASELS 1.411.556.759,00 341,729 GMTAS 551.775.660,94 47,619 CCOLA 505.068.864,25 77,999 RGYAS 441.056.826,80 191,718

Koç Holding (KCHOL), 3,38 milyar TL'lik net alımla listenin ilk sırasında yer aldı. Şirketin toplam net alımlar içindeki payı yüzde 25,66 oldu.

Aselsan (ASELS) ise 1,41 milyar TL'lik net alımla ikinci sıraya yerleşti. Bu iki hissedeki toplam net alım yaklaşık 4,79 milyar TL'ye ulaştı.

Ak Yatırım'ın son bir ayda en çok sattığı hisseler

Hisse Net satış (TL) Ortalama maliyet (TL) THYAO 3.005.692.734,25 286,292 BIMAS 2.300.587.801,50 415,231 ISCTR 2.274.198.830,38 12,767 AKBNK 2.250.446.582,50 68,546 TRALT 1.682.897.363,27 47,579

Satış tarafında Türk Hava Yolları (THYAO), 3 milyar TL'yi aşan net satışla ilk sırada yer aldı. BİM (BIMAS) 2,30 milyar TL, İş Bankası (ISCTR) 2,27 milyar TL ve Akbank (AKBNK) 2,25 milyar TL'lik net satışla sıralandı.

Özellikle bankacılık hisselerindeki işlemler öne çıkarken, İş Bankası ve Akbank hisselerindeki toplam net satış 4,52 milyar TL'yi aştı.

BİM VE ASELSAN İŞLEMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Son bir aylık dönemde 2,30 milyar TL'lik net satışın gerçekleştiği BİM hissesinde, 14 Ekim saat 12.02 itibarıyla 41,92 milyon TL net alım yapıldığı görüldü.

Aselsan'da ise tablo farklılaştı. Kurum üzerinden son bir ayda 1,41 milyar TL'lik net alım gerçekleşirken, 14 Ekim işlemlerinde de 56,90 milyon TL'lik net alım kaydedildi.

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