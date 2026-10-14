Garanti Yatırım, en fazla AKBNK, THYAO ve SASA hisselerinde alım yaparken, satış tarafında TUPRS, VAKBN ve EREGL öne çıktı. Kurumun net işlem hacmi 375,8 milyon TL olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde aracı kurumların alım ve satım işlemleri takip edilmeye devam ediyor. Garanti Yatırım’ın 14 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde bankacılık, havacılık ve sanayi hisseleri öne çıktı.

EN ÇOK ALINAN HİSSELER

Hisse Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) AKBNK 105.271.445,40 %15,46 67,986 THYAO 67.752.019,00 %9,95 283,663 SASA 65.599.111,96 %9,63 1,853 ASELS 48.863.354,75 %7,17 346,622 TRALT 24.349.018,28 %3,57 43,41

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

Hisse Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) TUPRS -40.711.177,50 %13,34 392,73 VAKBN -15.606.613,22 %5,11 34,015 EREGL -13.468.469,38 %4,41 37,947 PEKGY -12.643.133,99 %4,14 1,328 ASTOR -12.528.013,30 %4,10 191,944

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