Garanti Yatırım'ın TSİ 12.00 itibarıyla alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alıma geçen kurumun ilk tercihi AKBNK oldu.
Garanti Yatırım, en fazla AKBNK, THYAO ve SASA hisselerinde alım yaparken, satış tarafında TUPRS, VAKBN ve EREGL öne çıktı. Kurumun net işlem hacmi 375,8 milyon TL olarak kaydedildi.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde aracı kurumların alım ve satım işlemleri takip edilmeye devam ediyor. Garanti Yatırım’ın 14 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde bankacılık, havacılık ve sanayi hisseleri öne çıktı.
EN ÇOK ALINAN HİSSELER
|Hisse
|Net alım (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|AKBNK
|105.271.445,40
|%15,46
|67,986
|THYAO
|67.752.019,00
|%9,95
|283,663
|SASA
|65.599.111,96
|%9,63
|1,853
|ASELS
|48.863.354,75
|%7,17
|346,622
|TRALT
|24.349.018,28
|%3,57
|43,41
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATILAN HİSSELER
|Hisse
|Net satış (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|TUPRS
|-40.711.177,50
|%13,34
|392,73
|VAKBN
|-15.606.613,22
|%5,11
|34,015
|EREGL
|-13.468.469,38
|%4,41
|37,947
|PEKGY
|-12.643.133,99
|%4,14
|1,328
|ASTOR
|-12.528.013,30
|%4,10
|191,944
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