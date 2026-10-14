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Garanti Yatırım'ın TSİ 12.00 itibarıyla alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alıma geçen kurumun ilk tercihi AKBNK oldu.

Garanti Yatırım, en fazla AKBNK, THYAO ve SASA hisselerinde alım yaparken, satış tarafında TUPRS, VAKBN ve EREGL öne çıktı. Kurumun net işlem hacmi 375,8 milyon TL olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde aracı kurumların alım ve satım işlemleri takip edilmeye devam ediyor. Garanti Yatırım’ın 14 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde bankacılık, havacılık ve sanayi hisseleri öne çıktı.

EN ÇOK ALINAN HİSSELER

Hisse Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL)
AKBNK 105.271.445,40 %15,46 67,986
THYAO 67.752.019,00 %9,95 283,663
SASA 65.599.111,96 %9,63 1,853
ASELS 48.863.354,75 %7,17 346,622
TRALT 24.349.018,28 %3,57 43,41

Garanti Yatırım alımda: AKBNK listenin başında, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

Hisse Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL)
TUPRS -40.711.177,50 %13,34 392,73
VAKBN -15.606.613,22 %5,11 34,015
EREGL -13.468.469,38 %4,41 37,947
PEKGY -12.643.133,99 %4,14 1,328
ASTOR -12.528.013,30 %4,10 191,944

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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