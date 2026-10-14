KAP’a yapılan bildirimlerde, şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarında yüzde 3 eşiği çevresinde değişimler yaşandığı belirtildi.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 14 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlerde, MANAS Enerji Yönetimi A.Ş. (MANAS), E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) ve Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) paylarına ilişkin oran değişiklikleri açıklandı.

MANAS HİSSELERİNDE 7,7 MİLYON LOTLUK SATIŞ

Açıklamaya göre, 9 Ekim 2026 tarihinde MANAS Enerji Yönetimi A.Ş. paylarında 4,65 TL ile 5,52 TL fiyat aralığından toplam 7 milyon 696 bin 695 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi. İşlemler, kurucusu olunan yatırım fonları tarafından yapıldı.

Söz konusu işlemlerle birlikte, yatırım fonlarının MANAS’ın sermayesi içindeki fiili dolaşımdaki paylarına ilişkin toplam oranı, 12 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 3 sınırının altına geriledi. Açıklamada, değişimin şirketin fiili dolaşımdaki pay adedindeki azalıştan kaynaklandığı belirtildi.

EDATA PAYLARINDA YÜZDE 3 EŞİĞİ AŞILDI

İş Portföy’ün kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) paylarına ilişkin oranların ise 12 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 3’ün üzerinde olduğu bildirildi.

KAP açıklamasında, söz konusu oran değişiminin şirketin fiili dolaşımdaki pay adedinin azalmasından kaynaklandığı ifade edildi.

MTRKS paylarında oran yüzde 3’ün altına indi

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) paylarına ilişkin açıklamada da yatırım fonlarının sahip olduğu payların, şirketin fiili dolaşımdaki payları dikkate alınarak hesaplanan oranının 12 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 3’ün altında kaldığı belirtildi.

Bu değişimin, şirketin fiili dolaşımdaki pay adedinin artmasından kaynaklandığı kaydedildi.

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